Чрезвычайники спасают людей. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела ранен мужчина, загорелись пожары.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА в понедельник, 29 сентября, в Telegram.

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Лысак/Telegram

Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

По данным главы ОВА, российские войска дронами атаковали Покровскую, Славянскую и Межевскую громады Синельниковского района. В последней ранен 44-летний мужчина.

Кроме того, в населенных пунктах произошло несколько возгораний. Огнем охватило админздание, гостиницу, три частных дома. Уничтожено авто.

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Лысак/Telegram

На Никопольщину противник направлял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Досталось райцентру, Мировской и Покровской громадам. Там повреждены два дома местных и хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.

Во время атаки над Днепропетровской областью защитники неба уничтожили три вражеских беспилотника.

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Лысак/Telegram

Напомним, что в ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

Также мы информировали, что 28 сентября российские войска атаковали здание Института кардиологии в Киеве.