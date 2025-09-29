Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ атаковала Днепропетровщину — ранен человек, есть пожары

РФ атаковала Днепропетровщину — ранен человек, есть пожары

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 08:21
Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия
Чрезвычайники спасают людей. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела ранен мужчина, загорелись пожары.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА в понедельник, 29 сентября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Дніпропетровщину
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Лысак/Telegram

Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

По данным главы ОВА, российские войска дронами атаковали Покровскую, Славянскую и Межевскую громады Синельниковского района. В последней ранен 44-летний мужчина.

Кроме того, в населенных пунктах произошло несколько возгораний. Огнем охватило админздание, гостиницу, три частных дома. Уничтожено авто.

Атака РФ
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Лысак/Telegram

На Никопольщину противник направлял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Досталось райцентру, Мировской и Покровской громадам. Там повреждены два дома местных и хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.

Во время атаки над Днепропетровской областью защитники неба уничтожили три вражеских беспилотника.

Атака РФ
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Лысак/Telegram

Напомним, что в ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

Также мы информировали, что 28 сентября российские войска атаковали здание Института кардиологии в Киеве.

россияне Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации