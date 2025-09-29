Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

РФ атакувала Дніпропетровщину — поранено людину, є пожежі
Російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка, зайнялися пожежі.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА у понеділок, 29 вересня, в Telegram.
Атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо про наслідки
За даними очліьника ОВА, російські війська дронами атакували Покровську, Слов'янську та Межівську громади Синельниківщини. В останній поранено 44-річного чоловіка.
Крім того, у населених пунктах сталося декілька займань. Вогнем охопило адмінбудівлю, готель, 3 приватні будинки. Знищено авто.
На Нікопольщину противник скеровував важку артилерію та FPV-дрони. Дісталося райцентру, Мирівській та Покровській громадам. Там пошкоджені 2 оселі місцевих і господарська споруда. Минулося без постраждалих.
Під час атаки над Дніпропетровською областю оборонці неба знищили 3 ворожі безпілотники.
Нагадаємо, що в ніч проти 28 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.
Також ми інформували, що 28 вересня російські війська атакували будівлю Інституту кардіології у Києві.
Читайте Новини.LIVE!