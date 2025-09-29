Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Надзвичайники рятують людей. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка, зайнялися пожежі.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА у понеділок, 29 вересня, в Telegram.

Атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо про наслідки

За даними очліьника ОВА, російські війська дронами атакували Покровську, Слов'янську та Межівську громади Синельниківщини. В останній поранено 44-річного чоловіка.

Крім того, у населених пунктах сталося декілька займань. Вогнем охопило адмінбудівлю, готель, 3 приватні будинки. Знищено авто.

На Нікопольщину противник скеровував важку артилерію та FPV-дрони. Дісталося райцентру, Мирівській та Покровській громадам. Там пошкоджені 2 оселі місцевих і господарська споруда. Минулося без постраждалих.

Під час атаки над Дніпропетровською областю оборонці неба знищили 3 ворожі безпілотники.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

Також ми інформували, що 28 вересня російські війська атакували будівлю Інституту кардіології у Києві.