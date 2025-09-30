Жителі Чернігівщини лишилися без світла через атаку РФ

Енергетики ремонтують електромережі після атак РФ. Ілюстративне фото: slovoidilo.ua

У вівторок зранку, 30 вересня, російські війська завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури — місцеві жителі лишилися без світла.

Про це інформує Чернігівобленерго у Telegram.

На Чернігівщині через атаку РФ люди лишилися без світла

Сьогодні зранку, 30 вересня, під російським обстрілом опинилася Бобровиччина Чернігівської області.

Внаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання лишилися понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.

Повідомляється, що енергетики уже розпочали відновлення. Однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації.

Скриншот повідомлення Чернігівобленерго/Telegram

Нагадаємо, що протягом доби російські окупанти атакували Запорізьку область — є руйнування.

Раніше ми інформували, що 29 вересня ввечері у Києві прогриміли потужні вибухи — російські війська атакували дронами.