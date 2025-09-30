Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ атакувала Чернігівщину — місцеві жителі лишилися без світла

РФ атакувала Чернігівщину — місцеві жителі лишилися без світла

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 09:09
Жителі Чернігівщини лишилися без світла через атаку РФ
Енергетики ремонтують електромережі після атак РФ. Ілюстративне фото: slovoidilo.ua

У вівторок зранку, 30 вересня, російські війська завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури — місцеві жителі лишилися без світла.

Про це інформує Чернігівобленерго у Telegram.

Реклама
Читайте також:

На Чернігівщині через атаку РФ люди лишилися без світла

Сьогодні зранку, 30 вересня, під російським обстрілом опинилася Бобровиччина Чернігівської області.

Внаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання лишилися понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.

Повідомляється, що енергетики уже розпочали відновлення. Однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації.

Атака РФ на Чернігівщину
Скриншот повідомлення Чернігівобленерго/Telegram

Нагадаємо, що протягом доби російські окупанти атакували Запорізьку область — є руйнування.

Раніше ми інформували, що 29 вересня ввечері у Києві прогриміли потужні вибухи — російські війська атакували дронами.

Чернігівська область обстріли війна в Україні Росія відключення світла атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації