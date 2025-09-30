РФ атакувала Запорізьку область — деталі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Протягом доби російські окупанти завдали масованого удару по Запорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано значні руйнування.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 30 вересня, в Telegram.

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Атака РФ на Запорізьку область — що відомо

За даними очільника ОВА, протягом доби російські окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

Російські армійці здійснили 4 авіаційні удари по Веселянці, Залізничному та Новоселівці.

Водночас 382 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Комишуваху, Червонодніпровку, Михайлівку, Гуляйполе, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Малої Токмачки та Полтавки.

Крім того,162 артилерійські удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 57 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури. На щастя, минулося без жертв та постраждалих серед мирного населення.

Нагадаємо, що ввечері, 29 вересня, у Києві пролунали потужні вибухи — столицю атакували безпілотники.

Раніше ми інформували, що 29 вересня російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину — поранено чоловіка.