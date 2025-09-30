Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни атакували Запорізьку область — є руйнування

Росіяни атакували Запорізьку область — є руйнування

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 08:03
РФ атакувала Запорізьку область — деталі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Протягом доби російські окупанти завдали масованого удару по Запорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано значні руйнування.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 30 вересня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Запорізьку область
Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Атака РФ на Запорізьку область — що відомо

За даними очільника ОВА, протягом доби російські окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

Російські армійці здійснили 4 авіаційні удари по Веселянці, Залізничному та Новоселівці.

Водночас 382 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Комишуваху, Червонодніпровку, Михайлівку, Гуляйполе, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Малої Токмачки та Полтавки.

Крім того,162 артилерійські удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 57 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури. На щастя, минулося без жертв та постраждалих серед мирного населення.

Нагадаємо, що ввечері, 29 вересня, у Києві пролунали потужні вибухи — столицю атакували безпілотники.

Раніше ми інформували, що 29 вересня російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину — поранено чоловіка.

Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації