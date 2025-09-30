РФ атаковала Запорожскую область — детали

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В течение суток российские оккупанты нанесли массированный удар по Запорожской области. Вследствие вражеского обстрела зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 30 сентября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожскую область — что известно

По данным главы ОВА, в течение суток российские оккупанты нанесли 553 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Российские армейцы совершили 4 авиационных удара по Веселянке, Железнодорожному и Новоселовке.

В то же время 382 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Камышеваху, Красноднепровку, Михайловку, Гуляйполе, Приморское, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне. 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Малой Токмачки и Полтавки.

Кроме того, 162 артиллерийских удара нанесены по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Поступило 57 сообщений о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

Напомним, что вечером 29 сентября в Киеве прогремели мощные взрывы — столицу атаковали беспилотники.

Ранее мы информировали, что 29 сентября российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область — ранен мужчина.