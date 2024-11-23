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РФ атакует новыми дронами со шрапнелью — чем они опасны

23 ноября 2024 15:19
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — Россия начала использовать шахеды со шрапнелью
Последствия удара по Сумам 22 ноября 2024 года. Фото: Сумской городской совет
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Российские войска использовали дроны Shahed-136 со шрапнелью для атаки на Сумы 22 ноября, что свидетельствует о стремлении нанести максимальные человеческие потери. Однако существует вероятность использования термобарических боеприпасов с дополнительными элементами поражения.

Об этом сообщает издание Defense Express в пятницу, 22 ноября.

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Утром 22 ноября российские военные впервые атаковали город Сумы ударными беспилотниками типа Shahed-136 со шрапнелью.

"Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", — заявил глава ОВА Владимир Артюх после атаки.

Издание отметило, что речь идет о готовых элементах, которые являются главным средством для поражения. Они обычно в форме шариков, которые разлетаются при взрыве и преобладают фугасное действие боеприпасов.

Заметим, что фугасность — это способность взрывчатых веществ при взрыве разламывать и дробить объект, на который направлена сила удара.

Действительно, как отмечал председатель Сумской ОВА, такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. В случае удара по жилым домам речь идет лишь о желании РФ убить гражданское население.

Пока неизвестно, действительно ли враг использовал шрапнельный заряд для дрона, или уже известную боевую часть комбинированного действия. Сообщается, что российские войска активно используют Shahed-136 с боевой частью ТБ БЧ-50.

Шахед
Характеристика боевой части ТВ БЧ-50. Фото: Defense Express

Издание пишет о том, что соответствующая боевая часть — это термобарический боеприпас, к которому россияне добавили 2300 готовых элементов поражения в виде стальных шариков диаметром 9 мм. То есть этой самой шрапнели.

"То есть для ТБ БЧ-50 это лишь одно из двух средств поражения, но главным все же остается именно термобарическая компонента с твердой смесью однотактового действия", — говорится в сообщении.

И несмотря на то, что наиболее вероятным остается использование ТБ БЧ-50, никто не исключает того, что РФ могла создать и исключительно шрапнельную боевую часть. В то же время ее реальная эффективность будет значительно меньше, потому что шрапнель имеет ограниченную возможность пробития препятствий.

Напомним, в результате вражеской атаки на Сумы 22 ноября погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Мы также писали о том, что Россия впервые применила гиперзвуковую ракету средней дальности для удара по Днепру. В результате обстрела были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что это была РФ гиперзвуковая ракета "Орешник". По его словам, Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые решит самостоятельно.

беспилотники Сумы дроны война в Украине атака Шахед

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