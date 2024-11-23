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РФ атакує новими дронами зі шрапнеллю — чим вони небезпечні

23 листопада 2024 15:19
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Росія почала використовувати шахеди зі шрапнеллю
Наслідки удару по Сумах 22 листопада 2024 року. Фото: Сумська міська рада
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські війська використали дрони Shahed-136 зі шрапнеллю для атаки на Суми 22 листопада, що свідчить про прагнення завдати максимальних людських втрат. Проте існує ймовірність використання термобаричних боєприпасів з додатковими елементами ураження.

Про це повідомляє видання Defense Express у п'ятницю, 22 листопада.

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Вранці 22 листопада російські військові вперше атакували місто Суми ударними безпілотниками типу Shahed-136 зі шрапнеллю.

"Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше", — заявив голова ОВА Володимир Артюх після атаки.

Видання зазначило, що йдеться про готові елементи, які є головним засобом для ураження. Вони зазвичай у формі кульок, що розлітаються під час вибуху та переважають фугасну дію боєприпасів.

Зауважимо, що фугасність —  це здатність вибухових речовин при вибуху розламувати й дробити об'єкт, на який направлено силу удару.

Дійсно, як зазначав голова Сумської ОВА, такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. У випадку удару по житлових будинках йдеться лише про бажання РФ вбити цивільне населення.

Наразі невідомо, чи дійсно ворог використав шрапнельний заряд для дрона, чи вже відому бойову частину комбінованої дії. Повідомляється, що російські війська активно використовують  Shahed-136 з бойовою частиною ТБ БЧ-50.

Шахед
Характеристика бойової частини ТБ БЧ-50. Фото: Defense Express

Видання пише про те, що відповідна бойова частина — це термобаричний боєприпас, до якого росіяни додали 2300 готових елементів ураження у вигляді  сталевих кульок діаметром 9 мм. Тобто цієї самої шрапнелі.

"Тобто, для ТБ БЧ-50 це лише один з двох засобів ураження, але головним все ж залишається саме термобарична компонента із твердою сумішшю однотактової дії", — йдеться у повідомленні.

І попри те, що найбільш вірогідним залишається використання ТБ БЧ-50, ніхто не виключає те, що РФ могла створити й виключно шрапнельну бойову частину. Водночас її реальна ефективність буде значно меншою, бо шрапнель має обмежену можливість пробиття перешкод.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Суми 22 листопада загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення.

Ми також писали про те, що Росія вперше застосувала гіперзвукову ракету середньої дальності для удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що це була гіперзвукова ракета "Орєшнік". За його словами, Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно.

безпілотники Суми дрони війна в Україні атака Шахед

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