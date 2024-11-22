Удар по Сумах 22 листопада — окупанти використали новітні дрони

Наслідки удару по Сумах. Фото: Суспільне

Російські війська зранку 22 листопада вперше завдали удару по Сумах ударними дронами типу "шахед" зі шрапнеллю. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще 12 — отримали поранення.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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В Сумській ОВА розповіли, що зранку окупанти вдарили по житловому мікрорайону обласного центру. Наразі на місці тривають аварійні роботи.

"Внаслідок атаки росіян по житловому мікрорайону дві людини загинуло, ще 12 поранено. Також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Сумах. Фото: t.me/sumskamiskarada

Наслідки удару по Сумах. Фото: t.me/sumskamiskarada

Поліція на місті удару в Сумах. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Сум. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Сум. Фото: прокуратура

Рятувальники на місці удару в Сумах. Фото: ДСНС

Рятувальна операція у Сумах. Фото: ДСНС

Руйнування внаслідок обстрілів у Сумах. Фото: Нацполіція

Руйнування у Сумах внаслідок обстрілів. Фото: прокуратура 1 / 9

Крім того, у коментарі Суспільному голова ОВА Володимир Артюх повідомив, що окупанти вперше вдарили по місту, використовуючи "шахеди", які були споряджені шрапнеллю.

"Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше", — сказав посадовець.

За даними ДСНС, із багатоквартирного житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень, рятувальники деблокували двох постраждалих та передали медикам швидкої.

Водночас у міській раді додали, що для ліквідації наслідків влучань "шахедів" з 8:00 у школах № 15 і № 2 розпочинає роботу штаб, де прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла та консультуватимуть з інших питань. Телефон штабу: (066)5437677.

Через роботу рятувальників на місці обстрілів, по проспекту Свободи у Сумах перекрили рух транспорту.

Після обстрілів міста прокуратура Сумщини почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, під час останнього ракетного удару росіяни влучили у три ТЕС. Наразі два пошкоджених об'єкти вже відновили свою роботу, один ще не працює.

Через атаки на енергетичні об'єкти в Україні запровадили графіки відключення світла. Так, протягом дня 22 листопада діятимуть кілька черг відключень.