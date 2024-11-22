Удар по Сумам 22 ноября — оккупанты использовали новейшие дроны

Последствия удара по Сумам. Фото: Суспільне

Российские войска утром 22 ноября впервые нанесли удар по Сумам ударными дронами типа "шахед" со шрапнелью. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Последствия ударов по Сумам 22 ноября

В Сумской ОВА рассказали, что утром оккупанты ударили по жилому микрорайону областного центра. Сейчас на месте продолжаются аварийные работы.

"В результате атаки россиян по жилому микрорайону два человека погибли, еще 12 ранены. Также повреждены многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, автомобили", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Сумам. Фото: t.me/sumskamiskarada

Последствия удара по Сумам. Фото: t.me/sumskamiskarada

Полиция на городе удар в Сумах. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Сум. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Сум. Фото: прокуратура

Спасатели на месте удара в Сумах. Фото: ГСЧС

Спасательная операция в Сумах. Фото: ГСЧС

Разрушение в результате обстрелов в Сумах. Фото: Нацполиция

Разрушение в Сумах в результате обстрелов. Фото: прокуратура 1/9 ​ 9

Кроме того, в комментарии Суспільному глава ОВА Владимир Артюх сообщил, что оккупанты впервые ударили по городу, используя "шахеды", которые были снаряжены шрапнелью.

"Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", — сказал чиновник.

По данным ГСЧС, из многоквартирного жилого дома, который получил значительные повреждения, спасатели деблокировали двух пострадавших и передали медикам скорой.

В то же время в городском совете добавили, что для ликвидации последствий попаданий "шахедов" с 8:00 в школах № 15 и № 2 начинает работу штаб, где будут принимать заявления на обследование поврежденного жилья и консультировать по другим вопросам. Телефон штаба: (066) 5437677.

Из-за работы спасателей на месте обстрелов по проспекту Свободы в Сумах перекрыли движение транспорта.

После обстрелов города прокуратура Сумщины начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, во время последнего ракетного удара россияне попали в три ТЭС. В настоящее время два поврежденных объекта уже возобновили свою работу, один еще не работает.

Из-за атак на энергетические объекты в Украине ввели графики отключения света. Так, в течение дня 22 ноября будут действовать несколько очередей отключений.