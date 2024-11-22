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РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие

22 ноября 2024 09:53
Карина Приходько - Редактор
Удар по Сумам 22 ноября — оккупанты использовали новейшие дроны
Последствия удара по Сумам. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Российские войска утром 22 ноября впервые нанесли удар по Сумам ударными дронами типа "шахед" со шрапнелью. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Последствия ударов по Сумам 22 ноября

В Сумской ОВА рассказали, что утром оккупанты ударили по жилому микрорайону областного центра. Сейчас на месте продолжаются аварийные работы.

"В результате атаки россиян по жилому микрорайону два человека погибли, еще 12 ранены. Также повреждены многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, автомобили", — говорится в сообщении.

  • РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие - фото 1
    Последствия удара по Сумам. Фото: t.me/sumskamiskarada
  • РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие - фото 2
    Последствия удара по Сумам. Фото: t.me/sumskamiskarada
  • РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие - фото 3
    Полиция на городе удар в Сумах. Фото: Нацполиция
  • РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие - фото 4
    Последствия обстрелов Сум. Фото: Нацполиция
  • РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие - фото 5
    Последствия обстрелов Сум. Фото: прокуратура
  • РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие - фото 6
    Спасатели на месте удара в Сумах. Фото: ГСЧС
  • РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие - фото 7
    Спасательная операция в Сумах. Фото: ГСЧС
  • РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие - фото 8
    Разрушение в результате обстрелов в Сумах. Фото: Нацполиция
  • РФ впервые ударила по Сумам дронами со шрапнелью — есть погибшие - фото 9
    Разрушение в Сумах в результате обстрелов. Фото: прокуратура
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Кроме того, в комментарии Суспільному глава ОВА Владимир Артюх сообщил, что оккупанты впервые ударили по городу, используя "шахеды", которые были снаряжены шрапнелью.

"Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", — сказал чиновник.

По данным ГСЧС, из многоквартирного жилого дома, который получил значительные повреждения, спасатели деблокировали двух пострадавших и передали медикам скорой.

В то же время в городском совете добавили, что для ликвидации последствий попаданий "шахедов" с 8:00 в школах № 15 и № 2 начинает работу штаб, где будут принимать заявления на обследование поврежденного жилья и консультировать по другим вопросам. Телефон штаба: (066) 5437677.

Из-за работы спасателей на месте обстрелов по проспекту Свободы в Сумах перекрыли движение транспорта.

После обстрелов города прокуратура Сумщины начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, во время последнего ракетного удара россияне попали в три ТЭС. В настоящее время два поврежденных объекта уже возобновили свою работу, один еще не работает.

Из-за атак на энергетические объекты в Украине ввели графики отключения света. Так, в течение дня 22 ноября будут действовать несколько очередей отключений.

Сумы обстрелы дроны война в Украине жертвы

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