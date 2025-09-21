В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас проходит на всех направлениях фронта

РФ атакует почти на всех направлениях фронта — сводка Генштаба
Продолжаются 1306 день полномасштабной агрессии России против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. Враг продолжает атаки почти на всех направлениях фронта.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 21 сентября.
Какова ситуация на фронте
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Кроме того, оккупанты нанесли десять авиационных ударов и совершили 218 обстрелов.
На Южно-Слобожанском украинские воины отбили семь атак России в районах Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.
На Купянском направлении произошло четыре атаки захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия РФ в сторону Мирного.
На Лиманском направлении противник атаковал 15 раз. Враг пытался продвинуться в районах Грековки, Новомихайловки, Шандриголова и в сторону Новоселовки.
На Северском воины ВСУ отбили шесть штурмов оккупантов в сторону Дроновки и у Серебрянки.
На Краматорском произошло три боевых столкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.
На Торецком противник совершил 15 атак в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону Бересток.
На Покровском направлении произошло 52 боевых столкновения в районах Владимировки, Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Нового Шахматного, Лисовки, Зверева, Новоукраинки и в сторону Покровска, Казацкого и Новопавловки.
На Новопавловском Силы обороны Украины остановили 22 попытки оккупантов прорвать оборонительные рубежи.
На Гуляйпольском враг шесть раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка и Ольговское.
На Ореховском направлении украинские бойцы отбили одну российскую атаку в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском противник совершил две попытки приблизиться к украинским позициям в сторону Антоновского моста, но безуспешно.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация стабильна.
Потери оккупантов
За прошедшие сутки оккупанты потеряли 1010 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили:
- танк;
- боевую бронированную машину;
- 25 артиллерийских систем;
- 554 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня;
- 29 ракет;
- 77 единиц автомобильной техники;
- единицу специальной техники.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране появятся отдельные штурмовые войска.
Кроме того, глава государства рассказал о контрнаступлении Украины в районе Доброполья и Покровска в Донецкой области.
