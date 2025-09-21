В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас проходит на всех направлениях фронта

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Продолжаются 1306 день полномасштабной агрессии России против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. Враг продолжает атаки почти на всех направлениях фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 21 сентября.

Реклама

Читайте также:

Какова ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Кроме того, оккупанты нанесли десять авиационных ударов и совершили 218 обстрелов.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском украинские воины отбили семь атак России в районах Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло четыре атаки захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия РФ в сторону Мирного.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении противник атаковал 15 раз. Враг пытался продвинуться в районах Грековки, Новомихайловки, Шандриголова и в сторону Новоселовки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском воины ВСУ отбили шесть штурмов оккупантов в сторону Дроновки и у Серебрянки.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском произошло три боевых столкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком противник совершил 15 атак в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону Бересток.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении произошло 52 боевых столкновения в районах Владимировки, Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Нового Шахматного, Лисовки, Зверева, Новоукраинки и в сторону Покровска, Казацкого и Новопавловки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском Силы обороны Украины остановили 22 попытки оккупантов прорвать оборонительные рубежи.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском враг шесть раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка и Ольговское.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении украинские бойцы отбили одну российскую атаку в сторону Новоандреевки.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском противник совершил две попытки приблизиться к украинским позициям в сторону Антоновского моста, но безуспешно.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях ситуация стабильна.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки оккупанты потеряли 1010 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили:

танк;

боевую бронированную машину;

25 артиллерийских систем;

554 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня;

29 ракет;

77 единиц автомобильной техники;

единицу специальной техники.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране появятся отдельные штурмовые войска.

Кроме того, глава государства рассказал о контрнаступлении Украины в районе Доброполья и Покровска в Донецкой области.