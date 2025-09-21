Видео
РФ атакует почти на всех направлениях фронта — сводка Генштаба

РФ атакует почти на всех направлениях фронта — сводка Генштаба

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 09:47
В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас проходит на всех направлениях фронта
Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Продолжаются 1306 день полномасштабной агрессии России против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. Враг продолжает атаки почти на всех направлениях фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 21 сентября.

Какова ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Кроме того, оккупанты нанесли десять авиационных ударов и совершили 218 обстрелов.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку 21 вересня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском украинские воины отбили семь атак России в районах Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 21 вересня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло четыре атаки захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия РФ в сторону Мирного.

Ситуація на Купʼянському напрямку 21 вересня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении противник атаковал 15 раз. Враг пытался продвинуться в районах Грековки, Новомихайловки, Шандриголова и в сторону Новоселовки.

Ситуація на Лиманському напрямку 21 вересня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском воины ВСУ отбили шесть штурмов оккупантов в сторону Дроновки и у Серебрянки.

Ситуація на Сіверському напрямку 21 вересня
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском произошло три боевых столкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.

Ситуація на Краматорському напрямку 21 вересня
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком противник совершил 15 атак в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону Бересток.

Ситуація на Торецькому напрямку 21 вересня
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении произошло 52 боевых столкновения в районах Владимировки, Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Нового Шахматного, Лисовки, Зверева, Новоукраинки и в сторону Покровска, Казацкого и Новопавловки.

Ситуація на Покровському напрямку 21 вересня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском Силы обороны Украины остановили 22 попытки оккупантов прорвать оборонительные рубежи.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 21 вересня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском враг шесть раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка и Ольговское.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 21 вересня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении украинские бойцы отбили одну российскую атаку в сторону Новоандреевки.

Ситуація на Оріхівському напрямку 21 вересня
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском противник совершил две попытки приблизиться к украинским позициям в сторону Антоновского моста, но безуспешно.

Ситуація на Придніпровському напрямку 21 вересня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях ситуация стабильна.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки оккупанты потеряли 1010 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили:

  • танк;
  • боевую бронированную машину;
  • 25 артиллерийских систем;
  • 554 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня;
  • 29 ракет;
  • 77 единиц автомобильной техники;
  • единицу специальной техники.
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране появятся отдельные штурмовые войска.

Кроме того, глава государства рассказал о контрнаступлении Украины в районе Доброполья и Покровска в Донецкой области.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
