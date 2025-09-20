Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут отдельные штурмовые войска. Он назвал сроки, когда они должны заработать.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, передает "Интерфакс".

Отдельные штурмовые войска в Украине

"Что касается штурмовиков, у нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. Россияне решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение", — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас все готовится. Он говорит, что примерно через десять дней все будет работать.

Речь идет о современных штурмовых войсках с дроновой составляющей и со всем остальным.

"Конечно они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства заявил, что в ближайшее время Украина планирует вернуть из российской неволи еще 1000 человек.

А на следующей неделе Зеленский встретится с лидером США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.