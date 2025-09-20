Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський заявив, що в Україні створять окремі штурмові війська

Зеленський заявив, що в Україні створять окремі штурмові війська

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 14:06
В Україні створять окремі штурмові війська — Зеленський назвав терміни
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять окремі штурмові війська. Він назвав терміни, коли вони мають запрацювати.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами, передає "Інтерфакс".

Реклама
Читайте також:

Окремі штурмові війська в Україні

"Що стосується штурмовиків, у нас з’явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Росіяни вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення", — зауважив Зеленський.

За його словами, наразі все готується. Він каже, що приблизно через десять днів все буде працювати.

Йдеться про сучасні штурмові війська із дроновою складовою та з усім іншим.

"Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави заявив, що найближчим часом Україна планує повернути з російської неволі ще 1000 людей.

А наступного тижня Зеленський зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна армія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації