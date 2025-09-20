В Україні створять окремі штурмові війська — Зеленський назвав терміни

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять окремі штурмові війська. Він назвав терміни, коли вони мають запрацювати.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами, передає "Інтерфакс".

Окремі штурмові війська в Україні

"Що стосується штурмовиків, у нас з’явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Росіяни вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення", — зауважив Зеленський.

За його словами, наразі все готується. Він каже, що приблизно через десять днів все буде працювати.

Йдеться про сучасні штурмові війська із дроновою складовою та з усім іншим.

"Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави заявив, що найближчим часом Україна планує повернути з російської неволі ще 1000 людей.

А наступного тижня Зеленський зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.