Головна Армія РФ атакує майже на всіх напрямках фронту — зведення Генштабу

РФ атакує майже на всіх напрямках фронту — зведення Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 09:47
У Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі відбувається на усіх напрямках фронту
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 1306 день повномасштабної агресії Росії проти України. Загалом упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Ворог продовжує атаки майже на усіх напрямках фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 21 вересня.

Читайте також:

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом минулої доби сталося сім боєзіткнень. Крім того, окупанти завдали десять авіаційних ударів та здійснили 218 обстрілів.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку 21 вересня
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському українські воїни відбили сім атак Росії у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 21 вересня
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському напрямку сталося чотири атаки загарбників. Захисники відбивали штурмові дії РФ у бік Мирного.

Ситуація на Купʼянському напрямку 21 вересня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник атакував 15 разів. Ворог намагався просунутися у районах Греківки, Новомихайлівки, Шандриголова та у бік Новоселівки.

Ситуація на Лиманському напрямку 21 вересня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському воїни ЗСУ відбили шість штурмів окупантів у бік Дронівки та біля Серебрянки.

Ситуація на Сіверському напрямку 21 вересня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському сталося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.

Ситуація на Краматорському напрямку 21 вересня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому противник здійснив 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік Бересток.

Ситуація на Торецькому напрямку 21 вересня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку сталося 52 бойових зіткнення у районах Володимирівки, Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Нового Шахового, Лисівки, Звірова, Новоукраїнки та у бік Покровська, Козацького та Новопавлівки.

Ситуація на Покровському напрямку 21 вересня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському Сили оборони України зупинили 22 спроби окупантів прорвати оборонні рубежі.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 21 вересня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському ворог шість разів атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 21 вересня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку українські бійці відбили одну російську атаку у бік Новоандріївки.

Ситуація на Оріхівському напрямку 21 вересня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському противник здійснив дві спроби наблизитися до українських позицій у бік Антонівського мосту, але безуспішно. 

Ситуація на Придніпровському напрямку 21 вересня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ситуація стабільна.

Втрати окупантів

Протягом минулої доби окупанти втратили 1010 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили:

  • танк;
  • бойову броньовану машину;
  • 25 артилерійських систем;
  • 554 безпілотних літальні апарати оперативно-тактичного рівня;
  • 29 ракет;
  • 77 одиниць автомобільної техніки;
  • одиницю спеціальної техніки.
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що в країні зʼявляться окремі штурмові війська.

Крім того, глава держави розповів про контрнаступ України у районі Добропілля та Покровська у Донецькій області.

війна ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
