У Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі відбувається на усіх напрямках фронту

РФ атакує майже на всіх напрямках фронту — зведення Генштабу
Триває 1306 день повномасштабної агресії Росії проти України. Загалом упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Ворог продовжує атаки майже на усіх напрямках фронту.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 21 вересня.
Яка ситуація на фронті
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом минулої доби сталося сім боєзіткнень. Крім того, окупанти завдали десять авіаційних ударів та здійснили 218 обстрілів.
На Південно-Слобожанському українські воїни відбили сім атак Росії у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.
На Купʼянському напрямку сталося чотири атаки загарбників. Захисники відбивали штурмові дії РФ у бік Мирного.
На Лиманському напрямку противник атакував 15 разів. Ворог намагався просунутися у районах Греківки, Новомихайлівки, Шандриголова та у бік Новоселівки.
На Сіверському воїни ЗСУ відбили шість штурмів окупантів у бік Дронівки та біля Серебрянки.
На Краматорському сталося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.
На Торецькому противник здійснив 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік Бересток.
На Покровському напрямку сталося 52 бойових зіткнення у районах Володимирівки, Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Нового Шахового, Лисівки, Звірова, Новоукраїнки та у бік Покровська, Козацького та Новопавлівки.
На Новопавлівському Сили оборони України зупинили 22 спроби окупантів прорвати оборонні рубежі.
На Гуляйпільському ворог шість разів атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське.
На Оріхівському напрямку українські бійці відбили одну російську атаку у бік Новоандріївки.
На Придніпровському противник здійснив дві спроби наблизитися до українських позицій у бік Антонівського мосту, але безуспішно.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація стабільна.
Втрати окупантів
Протягом минулої доби окупанти втратили 1010 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили:
- танк;
- бойову броньовану машину;
- 25 артилерійських систем;
- 554 безпілотних літальні апарати оперативно-тактичного рівня;
- 29 ракет;
- 77 одиниць автомобільної техніки;
- одиницю спеціальної техніки.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що в країні зʼявляться окремі штурмові війська.
Крім того, глава держави розповів про контрнаступ України у районі Добропілля та Покровська у Донецькій області.
Читайте Новини.LIVE!