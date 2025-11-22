Видео
Україна
Главная Армия РФ атаковала жилой квартал в Запорожье — есть пострадавшие

РФ атаковала жилой квартал в Запорожье — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 22:14
обновлено: 22:47
Обстрел Запорожья 22 ноября — есть пострадавшие
Последствия обстрелов Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска поздно вечером 22 ноября нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье. В результате этого пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Запорожья 22 ноября

"По меньшей мере пять человек пострадали в результате российской атаки по Запорожью", — рассказал Федоров.

По его словам, армия РФ в очередной раз обстреляла областной центр. Поврежден магазин и близлежащие дома. Всем пострадавшим уже оказывается необходимая помощь.

"Россияне нанесли удар по жилому кварталу — туда, где люди просто живут своей жизнью. Туда, где должна быть безопасность и тишина. Теперь там обломки, дым, поврежденные дома, машины, магазин", — отметил глава ОВА.

Обстріл Запоріжжя 22 листопада
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Запоріжжю 22 листопада
Соответствующие службы на месте обстрела. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Он добавил, что на месте обстрела работают все экстренные службы и помогают жителям.

Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:

  • городской колл-центр:
  • 15-80,
  • (050) 414 15 80,
  • (067) 656 15 80;
  • горячая телефонная линия Запорожской ОГА:
  • +38 0800 503 508.

Напомним, 22 ноября оккупанты также ударили по Херсону, в результате чего есть погибшие.

Кроме того, россияне атаковали пункт пропуска на границе с Румынией. Повреждена инфраструктура паромного комплекса.

Запорожье обстрелы дом война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
