Обстрел Запорожья 22 ноября — есть пострадавшие

РФ атаковала жилой квартал в Запорожье — есть пострадавшие
Российские войска поздно вечером 22 ноября нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье. В результате этого пять человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 22 ноября
"По меньшей мере пять человек пострадали в результате российской атаки по Запорожью", — рассказал Федоров.
По его словам, армия РФ в очередной раз обстреляла областной центр. Поврежден магазин и близлежащие дома. Всем пострадавшим уже оказывается необходимая помощь.
"Россияне нанесли удар по жилому кварталу — туда, где люди просто живут своей жизнью. Туда, где должна быть безопасность и тишина. Теперь там обломки, дым, поврежденные дома, машины, магазин", — отметил глава ОВА.
Он добавил, что на месте обстрела работают все экстренные службы и помогают жителям.
Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:
- городской колл-центр:
- 15-80,
- (050) 414 15 80,
- (067) 656 15 80;
- горячая телефонная линия Запорожской ОГА:
- +38 0800 503 508.
Напомним, 22 ноября оккупанты также ударили по Херсону, в результате чего есть погибшие.
Кроме того, россияне атаковали пункт пропуска на границе с Румынией. Повреждена инфраструктура паромного комплекса.
Читайте Новини.LIVE!