Обстріл Запоріжжя 22 листопада — є постраждалі

Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська пізно ввечері 22 листопада завдали удару по житловому кварталу у Запоріжжі. Внаслідок цього п'ятеро осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Обстріл Запоріжжя 22 листопада

"Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю", — розповів Федоров.

За його словами, армія РФ вкотре обстріляла обласний центр. Пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Всім постраждали вже надається необхідна допомога.

"Росіяни завдали удару по житловому кварталу — туди, де люди просто живуть своє життя. Туди, де має бути безпека та тиша. Тепер там уламки, дим, пошкоджені будинки, автівки, магазин", — зазначив очільник ОВА.

Наслідки удар по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Відповідні служби на місці обстрілу. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Він додав, що на місці обстрілу працюють всі екстрені служби та допомагають мешканцям.

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

міський кол-центр:

15-80,

(050) 414 15 80,

(067) 656 15 80;

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508.

Нагадаємо, 22 листопада окупанти також вдарили по Херсону. Внаслідок цього є загиблі.

Крім того, росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.