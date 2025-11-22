Відео
Головна Армія РФ атакувала житловий квартал у Запоріжжі — є постраждалі

РФ атакувала житловий квартал у Запоріжжі — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 22:14
Оновлено: 22:16
Обстріл Запоріжжя 22 листопада — є постраждалі
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська пізно ввечері 22 листопада завдали удару по житловому кварталу у Запоріжжі. Внаслідок цього п'ятеро осіб отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 22 листопада 

"Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю", — розповів Федоров. 

За його словами, армія РФ вкотре обстріляла обласний центр. Пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Всім постраждали вже надається необхідна допомога.

"Росіяни завдали удару по житловому кварталу — туди, де люди просто живуть своє життя. Туди, де має бути безпека та тиша. Тепер там уламки, дим, пошкоджені будинки, автівки, магазин", — зазначив очільник ОВА. 

Обстріл Запоріжжя 22 листопада
Наслідки удар по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Запоріжжю 22 листопада
Відповідні служби на місці обстрілу. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Він додав, що на місці обстрілу працюють всі екстрені служби та допомагають мешканцям. 

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися: 

  • міський кол-центр: 
  • 15-80,
  • (050) 414 15 80,
  • (067) 656 15 80;
  • гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:
  • +38 0800 503 508.

Нагадаємо, 22 листопада окупанти також вдарили по Херсону. Внаслідок цього є загиблі.

Крім того, росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.

Запоріжжя обстріли будинок війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
