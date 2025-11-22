Обстріл Запоріжжя 22 листопада — є постраждалі

РФ атакувала житловий квартал у Запоріжжі — є постраждалі
Російські війська пізно ввечері 22 листопада завдали удару по житловому кварталу у Запоріжжі. Внаслідок цього п'ятеро осіб отримали поранення.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 22 листопада
"Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю", — розповів Федоров.
За його словами, армія РФ вкотре обстріляла обласний центр. Пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Всім постраждали вже надається необхідна допомога.
"Росіяни завдали удару по житловому кварталу — туди, де люди просто живуть своє життя. Туди, де має бути безпека та тиша. Тепер там уламки, дим, пошкоджені будинки, автівки, магазин", — зазначив очільник ОВА.
Він додав, що на місці обстрілу працюють всі екстрені служби та допомагають мешканцям.
Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
- міський кол-центр:
- 15-80,
- (050) 414 15 80,
- (067) 656 15 80;
- гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:
- +38 0800 503 508.
Нагадаємо, 22 листопада окупанти також вдарили по Херсону. Внаслідок цього є загиблі.
Крім того, росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.
