Мобилизация через рекрутинг — как присоединиться к ВСУ через Lobby X

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Еще с осени прошлого года мобилизация в Украине перестала ограничиваться работой ТЦК и СП. У украинцев появилась возможность выбирать специальность и даже подразделение благодаря рекрутинговым кампаниям. Одна из самых известных, которая первой начала сотрудничать с Минобороны, — Lobby X.

Как именно украинцам присоединиться к ВСУ через Lobby X, каков процесс отклика на вакансию, отбора и мобилизации, пишет NV.

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Что нужно знать о Lobby X

Lobby X — это большая платформа по поиску кадров и трудоустройству, которая до полномасштабного вторжения размещала вакансии от различных государственных структур, бизнесов, медиа и негосударственных организаций.

В настоящее время агентство занимается рекрутингом специалистов в ряды Сил обороны и создало для этого отдельный вебсайт — Lobby X Army. Также вакансии для военных размещаются в:

Lobby X является посредником между военной единицей и потенциальным новобранцем, желающим присоединиться к войску по конкретной специальности и в определенное подразделение.

Как работает платформа Lobby X

Платформа работает следующим образом:

1. Размещение вакансии на собственных ресурсах.

2. Первичный отбор кандидатов в соответствии с обязанностями и требованиями, указанными в вакансии.

3. Передача резюме наиболее подходящих кандидатов непосредственно военным командирам.

Важно: именно военные командиры проводят собеседования и принимают решения по мобилизации.

Как мобилизоваться с помощью Lobby X ― пошаговая инструкция

Мобилизация кандидата происходит в семь шагов:

1. Просмотр актуальной вакансии на сайте: используйте для удобного поиска фильтры по родам войск и специальностям.

2. Выбор вакансии, отвечающей не только вашим запросам, но и вашему опыту и навыкам (не касается вакансий, где в условиях предусмотрено обучение перед вступлением в должность).

3. Подготовка резюме или краткое описание о себе. Опишите гражданский и военный опыт. Не забудьте указать свои контактные данные.

4. Отправка резюме/информации о себе на электронную почту Lobby X, указанную в описании вакансии.

5. Ожидание обратной связи от военного подразделения.

6. Если опыт, указанный в вашем резюме, будет соответствовать требованиям вакансии, с вами свяжутся представители подразделения. После успешного прохождения собеседования они помогут вам в вопросах мобилизации или перевода на выбранную должность.

7. Отзывайтесь на несколько вакансий. Если ваша кандидатура не подошла на одну должность, подавайте на другие, которые больше соответствуют вашему опыту.

Раньше мы писали, какие специалисты нужны сейчас ВСУ больше всего.

Напомним, мы сообщали, что украинские центры занятости будут предлагать безработным вакансии от воинских частей.

Также мы информировали, на какие должности в Вооруженных силах не нужен боевой опыт.