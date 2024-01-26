Мобілізація в Україні — які спеціалісти потрібні ЗСУ найбільше — список

Український військовий на фронті. Фото: GettyImages

Як відомо, ще восени 2023 року Міністерство оборони України запустило проєкт рекрутингу до Збройних сил. Таким чином з'явилася можливість обирати конкретну посаду у конкретному підрозділі. При цьому вакансії з повним описом обов'язків доступні на сайтах з пошуку роботи.

Про нюанси рекрутингу та про те, які спеціалісти потрібні ЗСУ найбільше, розповідаємо далі в матеріалі.

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Де шукати вакансії ЗСУ

Міноборони співпрацює з рекрутинговими компаніями, зокрема зараз працює платформа Lobby X.

Також військові частини розміщують вакансії на:

порталі вакансій Державної служби зайнятості;

сайті robota.ua;

Work.ua;

OLX.

Вакансії відкриті і для військових, і для цивільних спеціальностей.

Які професії шукає армія

Українська армія постійно оновлює свій склад та потребує різних спеціалістів для виконання своїх завдань.

За даними Міністерства оборони, наразі найзатребуванішими професіями в армії є:

оператори безпілотних літальних апаратів;

сапери;

розвідники;

стрільці;

гранатометники;

кулеметники;

водії;

бойові медики;

медсестри;

терапевти;

механіки;

пілоти;

снайпери;

зв’язківці;

електрики.

До прикладу, в "Азові" є 270 вакантних посад на сайті robota.ua. Військові шукають:

інструкторів з тактичної медицини;

логістів;

начальників складу;

токарів;

механіків-телеграфістів;

інженерів з ремонту дронів;

психологів;

лікарів;

парамедиків;

анестезіологів;

зварювальників;

кухарів і т.д.

Варто зауважити, що ці професії вимагають від кандидатів не тільки відповідної освіти та досвіду, а й фізичної витривалості, психологічної стійкості.

Деякі з них також потребують наявності сертифікатів, ліцензій або дозволів. Окрім того, кандидати повинні мати відсутність судимості та шкідливих звичок.

За свою роботу в армії спеціалісти отримують не тільки заробітну плату, а й низку соціальних гарантій, як-от:

страхування;

житло;

медична допомога;

навчання;

харчування;

відпустка;

пенсія;

відзнаки та інші.

Інформація про потреби армії є таємною

Слід зауважити, що можна зробити лише поверхневий огляд того, яких спеціалістів потребують в українському війську, але офіційно така інформація є таємною.

Як розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в інтерв'ю NV, дані про те, яких спеціалістів українська армія потребує найбільше, секретні.

Втім, вона зауважила, на основі перших відгуків можна зробити висновок, що мають попит вакансії як оператора БПЛА, так і штурмовика.

Раніше ми повідомляли, на які посади в Збройних силах не потрібен бойовий досвід.

Нагадаємо, ми писали, що українські центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії від військових частин.

Також ми інформували, що необхідно для того, щоб стати бойовим медиком та чи потрібна медична освіта.