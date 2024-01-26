Мобилизация в Украине — какие специалисты нужны ВСУ больше всего — список

Украинский военный на фронте. Фото: GettyImages

Как известно, еще осенью 2023 года Министерство обороны Украины запустило проект рекрутинга в Вооруженных силах. Таким образом, появилась возможность выбирать конкретную должность в конкретном подразделении. При этом вакансии с полным описанием обязанностей доступны на сайтах по поиску работы.

О нюансах рекрутинга и о том, какие специалисты нужны ВСУ больше всего, рассказываем далее в материале.

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Минобороны сотрудничает с рекрутинговыми компаниями, в частности, сейчас работает платформа Lobby X.

Также военные части размещают вакансии на:

портале вакансий Государственной службы занятости;

сайте robota.ua;

Work.ua;

OLX.

Вакансии открыты и для военных, и гражданских специальностей.

Какие профессии ищет армия

Украинская армия постоянно обновляет свой состав и требует разных специалистов для выполнения своих задач.

По данным Министерства обороны, в настоящее время наиболее востребованными профессиями в армии являются:

операторы беспилотных летательных аппаратов;

саперы;

разведчики;

стрелки;

гранатометчики;

пулеметчики;

водители;

боевые медики;

медсестры;

терапевты;

механики;

пилоты;

снайперы;

связисты;

электрики.

К примеру, в "Азове" есть 270 вакантных должностей на сайте robota.ua. Военные ищут:

инструкторов по тактической медицине;

логистов;

начальников склада;

токарей;

механиков-телеграфистов;

инженеров по ремонту дронов;

психологов;

врачей;

парамедиков;

анестезиологов;

сварщиков;

поваров и т.д.

Следует отметить, что эти профессии требуют от кандидатов не только соответствующего образования и опыта, но и физической выносливости, психологической стойкости.

Некоторые из них также нуждаются в наличии сертификатов, лицензий или разрешений. Кроме того, у кандидатов должно быть отсутствие судимости и вредных привычек.

За свою работу в армии специалисты получают не только заработную плату, но и ряд социальных гарантий, таких как:

страхование;

жилье;

медицинская помощь;

обучение;

питание;

отпуск;

пенсия;

знаки отличия и другие.

Информация о нуждах армии является тайной

Следует заметить, что можно сделать лишь поверхностный обзор того, в каких специалистах нуждаются в украинском войске, но официально такая информация тайна.

Как рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в интервью NV, данные о том, в каких специалистах украинская армия нуждается больше всего, секретны.

Впрочем, она заметила, на основе первых отзывов можно заключить, что пользуются спросом вакансии как оператора БПЛА, так и штурмовика.

Ранее мы сообщали, на какие должности в Вооруженных силах не нужен боевой опыт.

Напомним, мы писали, что украинские центры занятости будут предлагать безработным вакансии от воинских частей.

Также мы информировали, что необходимо для того, чтобы стать боевым медиком и нужно медицинское образование.