Мобілізація через рекрутинг — як долучитися до ЗСУ через Lobby X

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ще з осені минулого року мобілізація в Україні перестала обмежуватися роботою ТЦК та СП. В українців з'явилася можливість обирати спеціальність та навіть підрозділ завдяки рекрутинговим кампаніям. Одна з найвідоміших, яка першою почала співпрацювати з Міноборони, — Lobby X.

Як саме українцям долучитися до ЗСУ через Lobby X, який процес відгуку на вакансію, відбору та мобілізації, пише NV.

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Що треба знати про Lobby X

Lobby X — це велика платформа з пошуку кадрів та працевлаштування, яка до повномасштабного вторгнення, розміщувала вакансії від різних державних структур, бізнесів, медіа та недержавних організацій.

Наразі агенція займається рекрутингом спеціалістів до лав Сил Оборони та створила для цього окремий вебсайт — Lobby X Army. Також вакансії для військових розміщуються у:

Lobby X є посередником між військовою одиницею та потенційним новобранцем, який бажає долучитися до війська за конкретним фахом, та у певний підрозділ.

Як працює платформа Lobby X

Платформа працює наступним чином:

1. Розміщення вакансії на своїх ресурсах.

2. Первинний відбір кандидатів відповідно до обов’язків і вимог, зазначених у вакансії.

3. Передача резюме найбільш відповідних кандидатів безпосередньо військовим командирам.

Важливо: саме військові командири проводять співбесіди та ухвалюють рішення щодо мобілізації.

Як мобілізуватися за допомогою Lobby X ― покрокова інструкція

Мобілізація кандидата відбувається за 7 кроків:

1. Перегляд актуальної вакансії на сайті: використовуйте для зручного пошуку фільтри за родами військ та спеціальностями.

2. Обрання вакансії, що відповідає не тільки вашим запитам, а й вашому досвіду та навичкам (не стосується вакансій, де в умовах передбачене навчання перед вступом на посаду).

3. Підготовка резюме або короткий опис про себе. Опишіть наявний цивільний та військовий досвід. Не забудьте вказати свої контактні дані.

4. Відправка резюме/інформації про себе на електронну пошту Lobby X, що вказана в описі вакансії.

5. Очікування на зворотний звʼязок від військового підрозділу.

6. Якщо досвід, вказаний у вашому резюме, відповідатиме вимогам вакансії, з вами зв’яжуться представники підрозділу. Після успішного проходження співбесіди, вони допоможуть вам у питаннях мобілізації чи переведення на обрану посаду.

7. Відгукуйтесь на декілька вакансій. Якщо ваша кандидатура не підійшла на одну посаду, подавайтесь на інші, які більше відповідають вашому досвіду.

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