Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Рекрутинг в Україні — як долучитися до війська через Lobby X arrow

Рекрутинг в Україні — як долучитися до війська через Lobby X

30 січня 2024 07:04
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація через рекрутинг — як долучитися до ЗСУ через Lobby X
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Ще з осені минулого року мобілізація в Україні перестала обмежуватися роботою ТЦК та СП. В українців з'явилася можливість обирати спеціальність та навіть підрозділ завдяки  рекрутинговим кампаніям. Одна з найвідоміших, яка першою почала співпрацювати з Міноборони, — Lobby X.

Як саме українцям долучитися до ЗСУ через Lobby X, який процес відгуку на вакансію, відбору та мобілізації, пише NV

Читайте також:

Що треба знати про Lobby X

Lobby X — це велика платформа з пошуку кадрів та працевлаштування, яка до повномасштабного вторгнення, розміщувала вакансії від різних державних структур, бізнесів, медіа та недержавних організацій.

Наразі агенція займається рекрутингом спеціалістів до лав Сил Оборони та створила для цього окремий вебсайт — Lobby X Army. Також вакансії для військових розміщуються у:

Lobby X є посередником між військовою одиницею та потенційним новобранцем, який бажає долучитися до війська за конкретним фахом, та у певний підрозділ.

Як працює платформа Lobby X

Платформа працює наступним чином:

1. Розміщення вакансії на своїх ресурсах.

2. Первинний відбір кандидатів відповідно до обов’язків і вимог, зазначених у вакансії.

3. Передача резюме найбільш відповідних кандидатів безпосередньо військовим командирам.

Важливо: саме військові командири проводять співбесіди та ухвалюють рішення щодо мобілізації. 

Як мобілізуватися за допомогою Lobby X ― покрокова інструкція

Мобілізація кандидата відбувається за 7 кроків:

1. Перегляд актуальної вакансії на сайті: використовуйте для зручного пошуку фільтри за родами військ та спеціальностями.

2. Обрання вакансії, що відповідає не тільки вашим запитам, а й вашому досвіду та навичкам (не стосується вакансій, де в умовах передбачене навчання перед вступом на посаду).

3. Підготовка резюме або короткий опис про себе. Опишіть наявний цивільний та військовий досвід. Не забудьте вказати свої контактні дані. 

4. Відправка резюме/інформації про себе на електронну пошту Lobby X, що вказана в описі вакансії.

5. Очікування на зворотний звʼязок від військового підрозділу.

6. Якщо досвід, вказаний у вашому резюме, відповідатиме вимогам вакансії, з вами зв’яжуться представники підрозділу. Після успішного проходження співбесіди, вони допоможуть вам у питаннях мобілізації чи переведення на обрану посаду.

7. Відгукуйтесь на декілька вакансій. Якщо ваша кандидатура не підійшла на одну посаду, подавайтесь на інші, які більше відповідають вашому досвіду.

 

Раніше ми писали, які спеціалісти потрібні зараз ЗСУ найбільше.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії від військових частин.

Також ми інформували, на які посади в Збройних силах не потрібен бойовий досвід.

війна
Україна
мобілізація
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі