СБУ обнародовала допрос россиянина, который расстрелял воинов ВСУ

Российский оккупант, расстрелявший украинских военнопленных. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины обнародовала допрос российского захватчика, который расстрелял девять украинских военнопленных. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в пятницу, 23 января, в Telegram.

Итак, СБУ собрала масштабную доказательную базу и разоблачила военнослужащего российской армии, который вместе со своим сообщником расстрелял девять украинских пленных во время боев на Курщине.

По данным расследования, военное преступление совершил военнослужащий 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев.

Отмечается, что в октябре 2024 года он, как руководитель штурмовой группы оккупантов, получил приказ атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области. Отряд Скобелева застал врасплох одну из групп украинских воинов и по результатам боя взял в плен девять военных.

Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы успокоить и не допустить сопротивления украинцев, им пообещали отправку на обмен.

Впрочем, по приказу своего командира Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех захваченных украинских военнослужащих из табельного оружия. После этого штурмовая группа РФ собрала мобильные телефоны и рации погибших и продолжила боевые действия.

Через неделю после этого Сергей Скобелев попал в плен к Силам обороны Украины. Сначала он не признавался в содеянном, но сотрудники СБУ собрали необходимые доказательства, которые заставили оккупанта признать свою вину.

"Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции и других международных документов, которые определяют правила обращения с военнопленными. Ему готовится сообщение о подозрении. Злоумышленник понесет соответствующее суровое наказание", — отметили в СБУ.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Напомним, что в конце декабря прошлого года российские армейцы расстреляли двух украинских военнопленных в Донецкой области.

Кроме того, 5 декабря 2025 года стало известно, что в районе Свято-Покровского российские военные убили украинского защитника.