Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Расстрелял девять воинов ВСУ — СБУ показала допрос оккупанта

Расстрелял девять воинов ВСУ — СБУ показала допрос оккупанта

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 19:18
СБУ обнародовала допрос россиянина, который расстрелял воинов ВСУ
Российский оккупант, расстрелявший украинских военнопленных. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины обнародовала допрос российского захватчика, который расстрелял девять украинских военнопленных. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в пятницу, 23 января, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

СБУ показала допрос оккупанта, который расстрелял воинов ВСУ

Итак, СБУ собрала масштабную доказательную базу и разоблачила военнослужащего российской армии, который вместе со своим сообщником расстрелял девять украинских пленных во время боев на Курщине.

По данным расследования, военное преступление совершил военнослужащий 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев.

Отмечается, что в октябре 2024 года он, как руководитель штурмовой группы оккупантов, получил приказ атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области. Отряд Скобелева застал врасплох одну из групп украинских воинов и по результатам боя взял в плен девять военных.

Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы успокоить и не допустить сопротивления украинцев, им пообещали отправку на обмен.

Впрочем, по приказу своего командира Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех захваченных украинских военнослужащих из табельного оружия. После этого штурмовая группа РФ собрала мобильные телефоны и рации погибших и продолжила боевые действия.

Через неделю после этого Сергей Скобелев попал в плен к Силам обороны Украины. Сначала он не признавался в содеянном, но сотрудники СБУ собрали необходимые доказательства, которые заставили оккупанта признать свою вину.

"Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции и других международных документов, которые определяют правила обращения с военнопленными. Ему готовится сообщение о подозрении. Злоумышленник понесет соответствующее суровое наказание", — отметили в СБУ.

СБУ показала допит окупанта, який розстріляв воїнів ЗСУ
Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Напомним, что в конце декабря прошлого года российские армейцы расстреляли двух украинских военнопленных в Донецкой области.

Кроме того, 5 декабря 2025 года стало известно, что в районе Свято-Покровского российские военные убили украинского защитника.

СБУ россияне оккупанты пленные война в Украине расстрел
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации