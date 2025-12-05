На Бахмутском направлении россияне казнили военнопленного

Российский военный. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские войска совершили очередное военное преступление. В районе Свято-Покровского, расположенного южнее Северска, российские военные убили украинского защитника, который находился в плену.

Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Россияне расстреляли пленного бойца ВСУ

На обнародованных россиянами в соцсетях кадрах видно, как штурмовая группа армии РФ задерживает украинского военнослужащего, который выходит из укрытия с поднятыми руками. После этого оккупанты открывают огонь, и пленный падает у входа в здание.

Видеокадры и йомвирна локация. Фото: Deepstate

Аналитики отмечают, что сама локация вызывает дополнительные вопросы, ведь действия российских подразделений зафиксированы уже за рекой Бахмутка, что свидетельствует об изменении линии боевых действий.

"Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске", — рассказали аналитики.

Напомним, несколько дней назад еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт сделал заявление об ответственности России за военные преступления.

Также в Офисе Генпрокурора засвидетельствовали о преступных действиях россиян против мирных жителей в Покровске. Российские войска использовали гражданских, как живой щит.

Между тем российских военных призывают казнить и издеваться над пленными бойцами ВСУ и даже объявили денежные вознаграждения за такие злодеяния.