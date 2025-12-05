Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни вбили полоненого українського бійця у Свято-Покровському

Росіяни вбили полоненого українського бійця у Свято-Покровському

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 10:22
На Бахмутському напрямку росіяни стратили військовополоненого
Російський військовий. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська вчинили черговий воєнний злочин. У районі Свято-Покровського, що розташоване південніше від Сіверська, російські військові вбили українського захисника, який перебував у полоні.

Про це повідомили аналітики Deepstate.

Реклама
Читайте також:

Росіяни розстріляли полоненого бійця ЗСУ

На оприлюднених росіянами у соцмережах кадрах видно, як штурмова група армії РФ затримує українського військовослужбовця, який виходить із укриття з піднятими руками. Після цього окупанти відкривають вогонь, і полонений падає біля входу до будівлі.

null
Відеокадри та йомвірна локація. Фото: Deepstate

Аналітики зазначають, що сама локація викликає додаткові запитання, адже дії російських підрозділів зафіксовані вже за річкою Бахмутка, що свідчить про зміну лінії бойових дій. 

"Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську", — розповіли аналітики.  

Нагадаємо, кілька днів тому єврокомісар з питань юстиції Майкл Макґрат зробив заяву щодо відповідальності Росії за воєнні злочини.

Також в Офісі Генпрокурора засвідчили про злочинні дії росіян проти мирних мешканців у Покровську. Російські війська використовували цивільних, як живий щит.

Тим часом російських військових закликають страчувати та знущатися із полонених бійців ЗСУ та навіть оголосили грошові винагороди за такі злодіяння.

російські війська Донецька область військові злочини війна в Україні українські військові розстріл
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації