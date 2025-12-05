На Бахмутському напрямку росіяни стратили військовополоненого

Російський військовий. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська вчинили черговий воєнний злочин. У районі Свято-Покровського, що розташоване південніше від Сіверська, російські військові вбили українського захисника, який перебував у полоні.

Про це повідомили аналітики Deepstate.

Росіяни розстріляли полоненого бійця ЗСУ

На оприлюднених росіянами у соцмережах кадрах видно, як штурмова група армії РФ затримує українського військовослужбовця, який виходить із укриття з піднятими руками. Після цього окупанти відкривають вогонь, і полонений падає біля входу до будівлі.

Відеокадри та йомвірна локація. Фото: Deepstate

Аналітики зазначають, що сама локація викликає додаткові запитання, адже дії російських підрозділів зафіксовані вже за річкою Бахмутка, що свідчить про зміну лінії бойових дій.

"Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську", — розповіли аналітики.

Нагадаємо, кілька днів тому єврокомісар з питань юстиції Майкл Макґрат зробив заяву щодо відповідальності Росії за воєнні злочини.

Також в Офісі Генпрокурора засвідчили про злочинні дії росіян проти мирних мешканців у Покровську. Російські війська використовували цивільних, як живий щит.

Тим часом російських військових закликають страчувати та знущатися із полонених бійців ЗСУ та навіть оголосили грошові винагороди за такі злодіяння.