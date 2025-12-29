Военные РФ расстреляли пленных украинских бойцов — подробности (фото)

Военные РФ военные РФ. Фото: росСМИ

Российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов в Покровском районе Донецкой области. Преступление квалифицируют как грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 29 декабря.

Военные РФ расстреляли пленных бойцов ВСУ

По данным следствия, 27 декабря во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района представители вооруженных сил РФ захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из пленных частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных защитников.

Военные РФ взяли в плен бойцов ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

После убийства военнопленных российские военные сняли одежду со второго погибшего украинского защитника. В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия являются прямым и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Оккупанты убили украинских пленных. Фото: Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры открыто уголовное производство. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, в Москве убили российских полицейских, которые пытали украинских пленных.

А также СБУ объявили о подозрении россиянину, причастному к пыткам украинцев.