Главная Армия Оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов под Покровском

Оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов под Покровском

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 14:52
Военные РФ расстреляли пленных украинских бойцов — подробности (фото)
Военные РФ военные РФ. Фото: росСМИ

Российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов в Покровском районе Донецкой области. Преступление квалифицируют как грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 29 декабря.

Читайте также:

Военные РФ расстреляли пленных бойцов ВСУ

По данным следствия, 27 декабря во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района представители вооруженных сил РФ захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из пленных частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных защитников.

Військові РФ застрелили українських полонених
Военные РФ взяли в плен бойцов ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

После убийства военнопленных российские военные сняли одежду со второго погибшего украинского защитника. В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия являются прямым и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Військові РФ розстріляли полонених бійців ЗСУ
Оккупанты убили украинских пленных. Фото: Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры открыто уголовное производство. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, в Москве убили российских полицейских, которые пытали украинских пленных.

А также СБУ объявили о подозрении россиянину, причастному к пыткам украинцев.

Офис генерального прокурора Донецкая область пленные военные преступления расстрел
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
