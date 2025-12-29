Военные РФ расстреляли пленных украинских бойцов — подробности (фото)

Оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов под Покровском
Российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов в Покровском районе Донецкой области. Преступление квалифицируют как грубое нарушение норм международного гуманитарного права.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 29 декабря.
Военные РФ расстреляли пленных бойцов ВСУ
По данным следствия, 27 декабря во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района представители вооруженных сил РФ захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из пленных частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных защитников.
После убийства военнопленных российские военные сняли одежду со второго погибшего украинского защитника. В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия являются прямым и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры открыто уголовное производство. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению этого преступления.
