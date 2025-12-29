Військові РФ розстріляли полонених українських бійців — подробиці (фото)

Військові РФ. Фото: росЗМІ

Російські окупанти розстріляли двох полонених українських бійців у Покровському районі на Донеччині. Злочин кваліфікують як грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в понеділок, 29 грудня.

Реклама

Читайте також:

Військові РФ розстріляли полонених бійців ЗСУ

За даними слідства, 27 грудня під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району представники збройних сил РФ захопили в полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання. Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з полонених частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників.

Військові РФ взяли в полон бійців ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора

Після вбивства військовополонених російські військові зняли одяг з другого загиблого українського оборонця. У Офісі генпрокурора зазначили, що такі дії є прямим і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Окупанти вбили українських полонених. Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, у Москві вбили російських поліцейських, які катували українських полонених.

А також СБУ оголосили про підозру росіянину, причетному до катувань українців.