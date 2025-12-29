Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти розстріляли полонених українських бійців під Покровськом

Окупанти розстріляли полонених українських бійців під Покровськом

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 14:52
Військові РФ розстріляли полонених українських бійців — подробиці (фото)
Військові РФ. Фото: росЗМІ

Російські окупанти розстріляли двох полонених українських бійців у Покровському районі на Донеччині. Злочин кваліфікують як грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в понеділок, 29 грудня.

Реклама
Читайте також:

Військові РФ розстріляли полонених бійців ЗСУ

За даними слідства, 27 грудня під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району представники збройних сил РФ захопили в полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання. Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з полонених частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників.

Військові РФ застрелили українських полонених
Військові РФ взяли в полон бійців ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора

Після вбивства військовополонених російські військові зняли одяг з другого загиблого українського оборонця. У Офісі генпрокурора зазначили, що такі дії є прямим і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Військові РФ розстріляли полонених бійців ЗСУ
Окупанти вбили українських полонених. Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, у Москві вбили російських поліцейських, які катували українських полонених.

А також СБУ оголосили про підозру росіянину, причетному до катувань українців.

Офіс генерального прокурора Донецька область полонені військові злочини розстріл
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації