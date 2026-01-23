Відео
Головна Армія Розстріляв дев'ятьох воїнів ЗСУ — СБУ показала допит окупанта

Дата публікації: 23 січня 2026 19:18
СБУ оприлюднила допит росіянина, який розстріляв воїнів ЗСУ
Російський окупант, що розстріляв українських військовополонених. Фото: кадр з відео

Служба безпеки України оприлюднила допит російського загарбника, який розстріляв дев'ятьох українських військовополонених. Наразі йому готується повідомлення про підозру.

Про це інформує пресслужба СБУ у п'ятницю, 23 січня, в Telegram.

Читайте також:

Отже, СБУ зібрала масштабну доказову базу та викрила військовослужбовця російської армії, який разом зі своїм спільником розстріляв дев’ятьох українських полонених під час боїв на Курщині.

За даними розслідування, воєнний злочин скоїв військовослужбовець 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту РФ Сергій Скобєлєв.

Зазначається, що у жовтні 2024 року він, як керівник штурмової групи окупантів, отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України в Курській області. Загін Скобєлєва застав зненацька одну із груп українських воїнів і за результатами бою взяв у полон дев’ятьох військових.

Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб заспокоїти та не допустити спротиву українців, їм пообіцяли відправлення на обмін.

Утім, за наказом свого командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх захоплених українських військовослужбовців з табельної зброї. Після цього штурмова група РФ зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила бойові дії.

Через тиждень після цього Сергій Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Спочатку він не зізнавався у скоєному, але співробітники СБУ зібрали необхідні докази, які змусили окупанта визнати свою провину.

"Вчинений злочин є тяжким порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних документів, які визначають правила поводження із військовополоненими. Йому готується повідомлення про підозру. Зловмисник понесе відповідне суворе покарання", — наголосили в СБУ.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року російські армійці розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині.

Крім того, 5 грудня 2025 року стало відомо, що у районі Свято-Покровського російські військові вбили українського захисника.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
