Атака на Украину 13 ноября — в СНБО оценили масштаб

Последствия обстрелов Киевской области 13 ноября. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 13 ноября нанесли по Украине дроновые и ракетные удары. Эта атака не была массированной, но для этого в России уже все готово.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко сказал, что комбинированная атака с использованием крылатых ракет, баллистики, включая KN23 из КНДР, а также "шахедов", пока не была массированной.

Однако для массированных атак у россиян уже все готово: они накопили крылатые ракеты и продолжают это делать для обстрелов зимой. По словам руководителя ЦПД, это подтверждает применение стратегической авиации.

"Все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать", — подчеркнул Коваленко.

Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине несколько ракет разных типов и 90 ударных дронов. ПВО работала в девяти областях.

На атаку оккупантов отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, какие города обстреливал враг и отметил необходимость ПВО для страны.