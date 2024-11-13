Атака на Украину 13 ноября — в СНБО оценили масштаб

Ракетная атака на Украину — в СНБО оценили масштабы
Российские войска в ночь на 13 ноября нанесли по Украине дроновые и ракетные удары. Эта атака не была массированной, но для этого в России уже все готово.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко в Telegram.
Ракетная атака на Украину 13 ноября
Коваленко сказал, что комбинированная атака с использованием крылатых ракет, баллистики, включая KN23 из КНДР, а также "шахедов", пока не была массированной.
Однако для массированных атак у россиян уже все готово: они накопили крылатые ракеты и продолжают это делать для обстрелов зимой. По словам руководителя ЦПД, это подтверждает применение стратегической авиации.
"Все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать", — подчеркнул Коваленко.
Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине несколько ракет разных типов и 90 ударных дронов. ПВО работала в девяти областях.
На атаку оккупантов отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, какие города обстреливал враг и отметил необходимость ПВО для страны.
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