У Повітряних силах назвали кількість збитих цілей РФ

Скільки дронів та ракет збили Сили ППО над Україною
Російські війська вранці у середу, 13 листопада, здійснили комбіновану атаку на Україну. Сили ППО збили чотири ракети та 37 дронів-камікадзе.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
Атака на Україну 13 листопада
Вранці Сили ППО виявили 96 засобів повітряного нападу РФ:
- дві зенітні керовані ракети С-300 — ворог запустив із Курської області по Сумщині;
- дві крилаті ракети Х-101 — зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Каспійському морі;
- балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 — район пусків Воронезька область;
- 90 ударних БпЛА типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу — із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла.
Російську атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Підтверджено збиття: двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37 БпЛА у небі над Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Черкаською, Запорізькою, Чернігівською та Кіровоградською областями.
Ще 47 безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники перебувають у повітрі, бойова робота триває.
Нагадаємо, Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованої атаки по Києву. У місті працювала ППО.
На ранковий обстріл України відреагував Президент України Володимир Зеленський.
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