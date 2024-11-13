У Повітряних силах назвали кількість збитих цілей РФ

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Зміст

Російські війська вранці у середу, 13 листопада, здійснили комбіновану атаку на Україну. Сили ППО збили чотири ракети та 37 дронів-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 13 листопада

Вранці Сили ППО виявили 96 засобів повітряного нападу РФ:

дві зенітні керовані ракети С-300 — ворог запустив із Курської області по Сумщині;

дві крилаті ракети Х-101 — зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Каспійському морі;

балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 — район пусків Воронезька область;

90 ударних БпЛА типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу — із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла.

Російську атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Підтверджено збиття: двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37 БпЛА у небі над Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Черкаською, Запорізькою, Чернігівською та Кіровоградською областями.

Ще 47 безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники перебувають у повітрі, бойова робота триває.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованої атаки по Києву. У місті працювала ППО.

На ранковий обстріл України відреагував Президент України Володимир Зеленський.