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Скільки дронів та ракет збили Сили ППО над Україною

13 листопада 2024 11:27
Євгенія Брюховецька - редактор
У Повітряних силах назвали кількість збитих цілей РФ
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Зміст
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська вранці у середу, 13 листопада, здійснили комбіновану атаку на Україну. Сили ППО збили чотири ракети та 37 дронів-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Вранці Сили ППО виявили 96 засобів повітряного нападу РФ:

  • дві зенітні керовані ракети С-300 — ворог запустив із Курської області по Сумщині;
  • дві крилаті ракети Х-101 — зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Каспійському морі;
  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 — район пусків Воронезька область;
  • 90 ударних БпЛА типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу — із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла.

Російську атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Підтверджено збиття: двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37 БпЛА у небі над Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Черкаською, Запорізькою, Чернігівською та Кіровоградською областями.

Ще 47 безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники перебувають у повітрі, бойова робота триває.

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Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованої атаки по Києву. У місті працювала ППО.

На ранковий обстріл України відреагував Президент України Володимир Зеленський. 

ППО обстріли ракети війна в Україні безпілотники

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