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Зеленський відреагував на масовану атаку на Україну

13 листопада 2024 10:16
Євгенія Брюховецька - редактор
Обстріл України 13 листопада - Зеленський прокоментував атаку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська вранці у середу, 13 листопада, завдали комбінованого удару по Україні. Для цього ворог використав дрони та ракети, зокрема балістичні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Вранці Росія завдала комбінованого удару по українських містах, але сили ППО ефективно збили ворожі цілі. Йдеться про крилаті та балістичні ракети, які атакували Київ, а також дрони.

За словами президента, загалом близько 90 ударних дронів ворог запустив по Україні. Він наголосив на важливості того, що наші сили мають засоби для захисту від російського терору та подякував всім партнерам, які допомагають.

"Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ — це, без перебільшення, бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО — це збережені життя, захищена інфраструктура", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що чим більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, мешканців Києва попереджали про застосування ворогом ракет по місту. У столиці працювали Сили ППО, було чутно вибухи.

У Київській МВА зазначили, що Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованої атаки на Київ.

А внаслідок падіння ракети у Броварському районі сталася масштабна пожежа, одна людина постраждала.

Володимир Зеленський ППО обстріли ракети війна в Україні безпілотники

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