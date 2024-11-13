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Зеленский отреагировал на массированную атаку на Украину

13 ноября 2024 10:16
Евгения Брюховецкая - редактор
Обстрел Украины 13 ноября – Зеленский прокомментировал атаку
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска утром в среду, 13 ноября, нанесли комбинированный удар по Украине. Для этого враг использовал дроны и ракеты, в частности баллистические.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Утром Россия нанесла комбинированный удар по украинским городам, но силы ПВО эффективно сбили вражеские цели. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах, которые атаковали Киев, а также дроны.

По словам президента, в общей сложности около 90 ударных дронов враг запустил по Украине. Он отметил важность того, что наши силы имеют средства для защиты от российского террора и поблагодарил всех партнеров, которые помогают.

"Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставкам РЭБ — это, без преувеличения, быть спасателями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО — это сохраненная жизнь, защищенная инфраструктура", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, жителей Киева предупреждали о применении врагом ракет по городу. В столице работали Силы ПВО, были слышны взрывы.

В Киевской МВА отметили, что Россия впервые за последние 73 дня нанесла комбинированную атаку на Киев.

А в результате падения ракеты в Броварском районе произошел масштабный пожар, один человек пострадал.

Владимир Зеленский ПВО обстрелы ракеты война в Украине беспилотники

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