Обстрел Украины 13 ноября – Зеленский прокомментировал атаку

Зеленский отреагировал на массированную атаку на Украину
Российские войска утром в среду, 13 ноября, нанесли комбинированный удар по Украине. Для этого враг использовал дроны и ракеты, в частности баллистические.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Атака на Украину 13 ноября
Утром Россия нанесла комбинированный удар по украинским городам, но силы ПВО эффективно сбили вражеские цели. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах, которые атаковали Киев, а также дроны.
По словам президента, в общей сложности около 90 ударных дронов враг запустил по Украине. Он отметил важность того, что наши силы имеют средства для защиты от российского террора и поблагодарил всех партнеров, которые помогают.
"Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставкам РЭБ — это, без преувеличения, быть спасателями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО — это сохраненная жизнь, защищенная инфраструктура", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны.
Напомним, жителей Киева предупреждали о применении врагом ракет по городу. В столице работали Силы ПВО, были слышны взрывы.
В Киевской МВА отметили, что Россия впервые за последние 73 дня нанесла комбинированную атаку на Киев.
А в результате падения ракеты в Броварском районе произошел масштабный пожар, один человек пострадал.
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