В Воздушных силах назвали количество сбитых целей РФ

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Содержание

Российские войска утром в среду, 13 ноября, совершили комбинированную атаку на Украину. Силы ПВО сбили четыре ракеты и 37 дронов-камикадзе.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 13 ноября

Утром Силы ПВО обнаружили 96 средств воздушного нападения РФ:

две зенитные управляемые ракеты С-300 — враг запустил из Курской области по Сумщине;

две крылатые ракеты Х-101 — из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Каспийском море;

баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 — район пусков Воронежская область;

90 ударных БПЛА типа "Shahed" и БПЛА неустановленного типа — из районов Курска, Приморско-Ахтарска и Орла.

Российскую атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Подтверждено сбитие: двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37 БпЛА в небе над Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областями.

Еще 47 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины, два БпЛА вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси и России. Еще два беспилотника находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, Россия впервые за последние 73 дня нанесла комбинированную атаку по Киеву. В городе работала ПВО.

На утренний обстрел Украины отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.