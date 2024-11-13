Атака на Україну 13 листопада — у РНБО оцінили масштаб

Ракетна атака на Україну — у РНБО оцінили масштаби
Російська війська у ніч проти 13 листопада завдала по Україні дронових та ракетних ударів. Ця атака не була масованою, але для цього в Росії вже все готово.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко у Telegram.
Ракетна атака на Україну 13 листопада
Коваленко сказав, що комбінована атака з використанням крилатих ракет, балістики, включно з KN23 з КНДР, а також "шахедів" наразі не була масованою.
Однак для масованих атак у росіян вже все готово: вони накопичили крилаті ракети і продовжують це робити для обстрілів взимку. За словами керівника ЦПД, це підтверджує застосування стратегічної авіації.
"Всі плани ворога відомі та зрозумілі, Україна буде протидіяти", — наголосив Коваленко.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні кілька ракет різних типів та 90 ударних дронів. ППО працювала у дев'ятьох областях.
На атаку окупантів відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він розповів, які міста обстрілював ворог та наголосив на потребі ППО для країни.
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