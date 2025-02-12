После войны в Украине РФ перевооружится и через пять лет может напасть на Европу

Диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Датская служба внешней разведки (DDIS) в своем отчете прогнозирует потенциальную угрозу крупномасштабной войны внутри Европы. Это может произойти уже через пять лет после прекращения активных боевых действий в Украине.

Подробный прогноз обнародован на официальном сайте DDIS.

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Согласно оценкам DDIS, Россия активно модернизирует свою армию с целью достижения паритета с НАТО. Поддержка со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана позволяет Москве направлять значительные ресурсы на перевооружение.

Хотя сейчас Россия стремится избежать действий, которые могут привести к активации статьи о коллективной обороне НАТО, DDIS считает, что Москва может стать более рискованной, если определит смещение баланса сил в свою пользу.

Отчет подчеркивает, что Россия готовится к возможной войне с НАТО, но пока не принято окончательное решение о ее начале. Такое решение может быть принято в случае, если Россия посчитает, что США не окажут достаточной поддержки европейским странам в случае конфликта с Москвой.

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DDIS прогнозирует, что прекращение боевых действий в Украине освободит ресурсы России для подготовки к противостоянию с НАТО. Через полгода после прекращения войны Россия может начать локальный конфликт в одной из соседних стран, а через два года станет реальным военным вызовом для стран НАТО, в частности в Балтийском регионе.

Через пять лет, по оценкам DDIS, Россия будет готова к крупномасштабному военному конфликту в Европе, если будет убеждена в отсутствии активного участия США.

Кроме того, отчет подчеркивает рост российского военного присутствия в Арктике и возможность провокационных действий, в частности имитации атак на самолеты других государств региона.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил тактику наступления армии РФ и рассказал о "мясных штурмах".

Также в СМИ появилась информация, что происходит с вооружением российской армии и как много советских запасов еще есть у них в арсенале.