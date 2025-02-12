Після війни в Україні РФ переозброїться та за п'ять років може напасти на Європу

Диктатор РФ Путін. Фото: росЗМІ

Данська служба зовнішньої розвідки (DDIS) у своєму звіті прогнозує потенційну загрозу великомасштабної війни всередині Європи. Це може статись вже через п'ять років після припинення активних бойових дій в Україні.

Докладний прогноз оприлюднений на офіційному сайті DDIS.

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Згідно з оцінками DDIS, Росія активно модернізує свою армію з метою досягнення паритету з НАТО. Підтримка з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану дозволяє Москві спрямовувати значні ресурси на переозброєння.

Хоча наразі Росія прагне уникнути дій, які можуть призвести до активації статті про колективну оборону НАТО, DDIS вважає, що Москва може стати більш ризикованою, якщо визначить зміщення балансу сил на свою користь.

Звіт підкреслює, що Росія готується до можливої війни з НАТО, але наразі не ухвалено остаточного рішення про її початок. Таке рішення може бути прийнято в разі, якщо Росія вважатиме, що США не нададуть достатньої підтримки європейським країнам у випадку конфлікту з Москвою.

Коли на ЄС та НАТО може напасти Путін

DDIS прогнозує, що припинення бойових дій в Україні звільнить ресурси Росії для підготовки до протистояння з НАТО. Через пів року після припинення війни Росія може розпочати локальний конфлікт в одній з сусідніх країн, а через два роки стане реальним військовим викликом для країн НАТО, зокрема в Балтійському регіоні.

За п'ять років, за оцінками DDIS, Росія буде готова до великомасштабного військового конфлікту в Європі, якщо буде переконана у відсутності активної участі США.

Крім того, звіт підкреслює зростання російської військової присутності в Арктиці та можливість провокаційних дій, зокрема імітації атак на літаки інших держав регіону.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін пояснив тактику наступу армії РФ та розповів про "м'ясні штурми".

Також у ЗМІ з'явилась інформація, що відбувається із озброєнням російської армії та як багато радянських запасів ще є у них в арсеналі.