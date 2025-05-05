Война в Украине — Путин готовит россиян к затяжному конфликту

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин отметил внутреннюю поддержку войны и пропагандирует идеал жертвы на фронте. Он пытается подготовить общество РФ к более длительной войне в Украине и потенциальным будущим конфронтациям с Западом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Кремлевский журналист Павел Зарубин 4 мая опубликовал документальный фильм о Путине. Там диктатор, в частности, рассказал, что российское общество якобы положительно отреагировало на вторжение в Украину, и что каждый гражданин осознал, что "он — это государство", а выживание России зависит от каждого отдельного человека. Путин заявил, что РФ — это страна "моральных и этических ценностей", и что основой российского сознания является "семья, государство и будущее России".

В то же время аналитики считают, что глава Кремля пытается сформулировать поддержку войны российской общественностью через общие ценности, несмотря на то, что Москва полагается на финансовые стимулы для набора большинства своих военнослужащих и поддержки своих военных усилий.

Кроме того, Путин снова обвинил Запад в "обмане" России после Минских соглашений 2015 года, вероятно, пытаясь убедить российскую внутреннюю аудиторию, что Россия не может вести переговоры с Западом и должна продолжать войну.

"Заявления Путина на протяжении всего документального фильма свидетельствуют о том, что он, вероятно, не намерен замедлять наступательные операции или переходить к оборонительным операциям в Украине, а вместо этого пытается идеологически подготовить внутреннее российское общество к длительной войне", — говорится в отчете.

Напомним, недавно Путин заговорил о мире в Украине. Он заявил, что "рано или поздно это произойдет".

В то же время данные разведки США свидетельствуют о том, что у российского диктатора изменились планы относительно войны в Украине. Несмотря на то, американские чиновники скептически настроены к неоднократным заявлениям о желании мира.