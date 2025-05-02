За даними розвідки, Путін хоче зосередитись на вже захоплених територіях України

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися американські та західні чиновники, свідчать про те, що диктатор РФ Володимир Путін, можливо, змінив свої цілі у війні проти України. Високопосадовці США залишаються скептично налаштованими до неодноразових заяв про бажання миру.

Про це в аналітичному матеріалі пише CNN.

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Канал зазначає, що за даними опитаних посадовців США та за даними розвідки, Путін змістив свою увагу на короткострокові цілі зміцнення свого контролю над захопленою територією України. Крім того, він нібито хоче зосередитись на підтримці економіки РФ, що переживає труднощі через санкції та тотальне перенаправлення грошей у ВПК.

Уявлення про те, що Путін, можливо, змінив свій погляд, вплинуло на переконання президента Дональда Трампа, що Путін тепер більш схильний розглядати потенційну мирну угоду, ніж у минулому.

Проте опитані каналом високопосадовці США залишаються скептично налаштованими до бажання Путіна вести переговори про мир. Також поширена думка, що навіть якщо Росія погодиться на варіант мирної угоди, то Путін може спробувати відновити війну та захопити більшу частину України в довгостроковій перспективі.

Тиск, який чинить адміністрація Трампа погрожуючи новими санкціями, ставить Путіна у потенційно скрутне становище. Канал нагадує, що у переговорах також робився особливий акцент на потенціалі інвестицій між США та Росією у разі закінчення війни.

"Все це насправді залежить від того, що США готові запропонувати, щоб він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, — заявив один з опитаних чиновників на умовах анонімності, — а справді відчути, що досяг чогось, що варте значної паузи, а потім, можливо, відновити агресію пізніше".

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа занепокоєна стилем ведення перемовин спецпредставника Стіва Віткоффа з Росією та Іраном. Водночас він порушує давні дипломатичні процедури.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, чому критично важливо, щоб США брали участь в мирному процесі та переговорах щодо припинення війни.