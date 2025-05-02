По данным разведки, Путин хочет сосредоточиться на уже захваченных территориях Украины

Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились американские и западные чиновники, свидетельствуют о том, что диктатор РФ Владимир Путин, возможно, изменил свои цели в войне против Украины. Высокопоставленные чиновники США остаются скептически настроенными к неоднократным заявлениям о желании мира.

Об этом в аналитическом материале пишет CNN.

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Канал отмечает, что по данным опрошенных чиновников США и по данным разведки, Путин сместил свое внимание на краткосрочные цели укрепления своего контроля над захваченной территорией Украины. Кроме того, он якобы хочет сосредоточиться на поддержке экономики РФ, переживающей трудности из-за санкций и тотального перенаправления денег в ВПК.

Представление о том, что Путин, возможно, изменил свой взгляд, повлияло на убеждение президента Дональда Трампа, что Путин теперь более склонен рассматривать потенциальную мирную сделку, чем в прошлом.

Однако опрошенные каналом высокопоставленные чиновники США остаются скептически настроенными к желанию Путина вести переговоры о мире. Также распространено мнение, что даже если Россия согласится на вариант мирного соглашения, то Путин может попытаться возобновить войну и захватить большую часть Украины в долгосрочной перспективе.

Давление, которое оказывает администрация Трампа угрожая новыми санкциями, ставит Путина в потенциально трудное положение. Канал напоминает, что в переговорах также делался особый акцент на потенциале инвестиций между США и Россией в случае окончания войны.

"Все это на самом деле зависит от того, что США готовы предложить, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны, — заявил один из опрошенных чиновников на условиях анонимности, — а действительно почувствовать, что достиг чего-то, что стоит значительной паузы, а потом, возможно, возобновить агрессию позже".

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена стилем ведения переговоров спецпредставителя Стива Уиткоффа с Россией и Ираном. В то же время он нарушает давние дипломатические процедуры.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, почему критически важно, чтобы США участвовали в мирном процессе и переговорах о прекращении войны.