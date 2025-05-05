Війна в Україні — Путін готує росіян до затяжного конфлікту

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін наголосив на внутрішній підтримці війни та пропагує ідеал жертви на фронті. Він намагається підготувати суспільство РФ до тривалішої війни в Україні та потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Читайте також:

Путін готує РФ до тривалої війни

Кремлівський журналіст Павло Зарубін 4 травня опублікував документальний фільм про Путіна. Там диктатор, зокрема, розповів, що російське суспільство нібито позитивно відреагувало на вторгнення в Україну, і що кожен громадянин усвідомив, що "він — це держава", а виживання Росії залежить від кожної окремої людини. Путін заявив, що РФ — це країна "моральних та етичних цінностей", і що основою російської свідомості є "сім'я, держава та майбутнє Росії".

Водночас аналітики вважають, що очільник Кремля намагається сформулювати підтримку війни російською громадськістю через спільні цінності, попри те, що Москва покладається на фінансові стимули для набору більшості своїх військовослужбовців та підтримки своїх військових зусиль.

Крім того, Путін знову звинуватив Захід у "обмані" Росії після Мінських угод 2015 року, ймовірно, намагаючись переконати російську внутрішню аудиторію, що Росія не може вести переговори із Заходом і повинна продовжувати війну.

"Заяви Путіна протягом усього документального фільму свідчать про те, що він, ймовірно, не має наміру уповільнювати наступальні операції чи переходити до оборонних операцій в Україні, а натомість намагається ідеологічно підготувати внутрішнє російське суспільство до тривалої війни", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, нещодавно Путін заговорив про мир в Україні. Він заявив, що "рано чи пізно це станеться".

Водночас дані розвідки США свідчать про те, що в російського диктатора змінились плани щодо війни в Україні. Попри те, американські чиновники скептично налаштованими до неодноразових заяв про бажання миру.