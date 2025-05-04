Мир в Україні — Путін зробив несподівану заяву

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін несподівано заговорив про мир в Україні. Крім того, він висловив сподівання, що "застосовувати ядерну зброю не доведеться".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Російський диктатор заявив, що мир з Україною "є неминучим" і це просто питання часу.

"Мені здається, що це неминуче, попри всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. Це питання часу", — сказав Путін.

Крім того, Путін вважає, що РФ не доведеться застосовувати "ядерну зброю" проти України.

"У Росії не було необхідності застосовувати ядерну зброю в ході СВО. Є надія, що цього і не буде потрібно", — зазначив очільник Кремля.

Він стверджує, що Росію нібито хотіли спровокувати зробити помилки.

Нагадаємо, за даними розвідки США, у Путіна змінились плани щодо війни в Україні. Попри те в Америці залишаються скептично налаштованими до неодноразових заяв про бажання миру.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я на три дні.