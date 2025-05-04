Мир в Украине — Путин сделал неожиданное заявление

Вопрос времени — Путин заговорил о мире в Украине
Российский диктатор Владимир Путин неожиданно заговорил о мире в Украине. Кроме того, он выразил надежду, что "применять ядерное оружие не придется".
Об этом сообщают росСМИ.
Заявления Путина о мире в Украине
Российский диктатор заявил, что мир с Украиной "неизбежен" и это просто вопрос времени.
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени", — сказал Путин.
Кроме того, Путин считает, что РФ не придется применять "ядерное оружие" против Украины.
"У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО. Есть надежда, что этого и не потребуется", — отметил глава Кремля.
Он утверждает, что Россию якобы хотели спровоцировать совершить ошибки.
Напомним, по данным разведки США, у Путина изменились планы относительно войны в Украине. Несмотря на то в Америке остаются скептически настроенными к неоднократным заявлениям о желании мира.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии на три дня.
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