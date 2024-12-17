МИД Украины просит премьера Венгрии не манипулировать вопросами миротворческих инициатив

Встреча Орбана и Путина. Иллюстративное фото: Викимедиа

Все так называемые "миротворческие инициативы" Виктора Орбана приводят только к дальнейшим обстрелам Украины. В МИД Украины просят венгерского премьера не манипулировать "миротворчеством" и не устраивать односторонние контакты с Путиным по вопросам Украины.

Такое заявление сделал украинский МИД на своем официальном сайте.

Читайте также:

В чем МИД Украины обвиняет Орбана

Украинское дипломатическое ведомство заявляет, что венгерские представители не раз заявляли о своей способности прекратить войну в Украине. Однако эти заявления противоречат действительности. После "миротворческих" инициатив Венгрии со стороны России по украинским городам и селам продолжаются ракетные удары.

Действия венгерской стороны еще далеки от мирных усилий, чем ее заявления. Венгрия настаивает на том, что Украине необходимо остаться без военной помощи для самозащиты, препятствует усилению санкционного давления на Россию и блокирует финансирование мер, направленных на укрепление обороны Украины. Все это не имеет ничего общего со стремлением к мирному разрешению конфликта, отмечают в украинском МИД.

Там призвали венгерскую сторону прекратить манипуляции вопросами мира на Рождество и воздержаться от односторонних контактов с Российской Федерацией, которые подрывают совместные усилия международного сообщества по достижению справедливого мира.

МИД Украины акцентирует, что единственным препятствием на пути к мирному урегулированию является Россия и ее лидер, одержимый войной. Украина стремится мира на своей территории больше, чем кто-либо другой в мире.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор Орбана с Путиным. При этом он вспомнил, как завершил свое правление Асад.

Напомним, как сообщают СМИ, спецслужбы Венгрии могли незаконно шпионить за чиновниками Европейского Союза. Вероятно, это происходило во время их визита в страну.