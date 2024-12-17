Каждый новобранец обходится Минобороны Украины в 180 тысяч гривен

На каждого новобранца тратят 180 тысяч — на что идут деньги
Министерство обороны Украины выделяет 180 тысяч гривен на каждого новобранца. Большая часть этой суммы, а именно 99 тысяч гривен, направляется на приобретение необходимого обмундирования как летнего, так и зимнего.
Об этом сообщают в своем сообщении на Facebook Сухопутные войска ВС Украины.
Как тратятся средства на новобранца
Согласно сообщению, каждый мобилизованный получает полный боевой комплект снаряжения, включающий головные уборы (кашкет, панама, шапка), костюмы, обувь, белье, перчатки и другие предметы. Кроме того, в комплект входят защитные очки, шлем, бронежилет, налокотники, наколенники, тактический рюкзак, итоги и спальный мешок.
Указанное имущество остается в собственности военнослужащего, за исключением бронежилета и шлема, которые после демобилизации возвращаются в ВСУ. Общая стоимость базовой военной подготовки одного новобранца составляет 180 804 гривны, из которых почти 76 тысяч гривен тратится на боеприпасы и 5,6 тысячи гривен — на питание.
Сухопутные войска ВСУ заверили, что обучающие центры полностью обеспечены необходимым количеством боеприпасов калибра 7,62 мм.
Раньше мы писали, как военнослужащему с инвалидностью получить пенсию. При этом размеры выплат по инвалидности для военных разнятся.
Еще сообщалось, что в Министерстве ветеранов запустили дополнительный проект для поддержки бойцов. Ветеранам будут предоставляться выплаты на спортзалы и бассейны.
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