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На каждого новобранца тратят 180 тысяч — на что идут деньги

17 декабря 2024 02:57
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Каждый новобранец обходится Минобороны Украины в 180 тысяч гривен
Обучение бойцов ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Министерство обороны Украины выделяет 180 тысяч гривен на каждого новобранца. Большая часть этой суммы, а именно 99 тысяч гривен, направляется на приобретение необходимого обмундирования как летнего, так и зимнего.

Об этом сообщают в своем сообщении на Facebook Сухопутные войска ВС Украины.

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Сообщения Сухопутных войск ВС Украины. Фото: Скриншот

Согласно сообщению, каждый мобилизованный получает полный боевой комплект снаряжения, включающий головные уборы (кашкет, панама, шапка), костюмы, обувь, белье, перчатки и другие предметы. Кроме того, в комплект входят защитные очки, шлем, бронежилет, налокотники, наколенники, тактический рюкзак, итоги и спальный мешок.

Указанное имущество остается в собственности военнослужащего, за исключением бронежилета и шлема, которые после демобилизации возвращаются в ВСУ. Общая стоимость базовой военной подготовки одного новобранца составляет 180 804 гривны, из которых почти 76 тысяч гривен тратится на боеприпасы и 5,6 тысячи гривен — на питание.

Сухопутные войска ВСУ заверили, что обучающие центры полностью обеспечены необходимым количеством боеприпасов калибра 7,62 мм.

Раньше мы писали, как военнослужащему с инвалидностью получить пенсию. При этом размеры выплат по инвалидности для военных разнятся.

Еще сообщалось, что в Министерстве ветеранов запустили дополнительный проект для поддержки бойцов. Ветеранам будут предоставляться выплаты на спортзалы и бассейны.

Минобороны ВСУ армия мобилизация война в Украине военная форма

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