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На кожного новобранця витрачають 180 тисяч — на що йдуть гроші

17 грудня 2024 02:57
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кожен новобранець обходиться Міноборони України у 180 тисяч гривень
Навчання бійців ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Міністерство оборони України виділяє 180 тисяч гривень на кожного новобранця. Більша частина цієї суми, а саме 99 тисяч гривень, спрямовується на придбання необхідного обмундирування як літнього, так і зимового. 

Про це повідомляють у своєму дописі на Facebook Сухопутні війська ЗС України

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Як витрачаються кошти на новобранця

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Повідомлення Сухопутних військ ЗС України. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, кожен мобілізований отримує повний бойовий комплект спорядження, що включає головні убори (кашкет, панама, шапка), костюми, взуття, білизну, рукавиці та інші предмети. Крім того, до комплекту входять захисні окуляри, шолом, бронежилет, налокітники, наколінники, тактичний рюкзак, підсумки та спальний мішок.

Вказане майно залишається у власності військовослужбовця, за винятком бронежилета та шолома, які після демобілізації повертаються до складу ЗСУ. Загальна вартість базової військової підготовки одного новобранця становить 180 804 гривні, з яких майже 76 тисяч гривень витрачається на боєприпаси та 5,6 тисяч гривень — на харчування.

Сухопутні війська ЗСУ запевнили, що навчальні центри повністю забезпечені необхідною кількістю боєприпасів калібру 7,62 мм.

Раніше ми писали, як військовослужбовцю з інвалідністю отримати пенсію. При цьому розміри виплат з інвалідності для військових різняться.

Ще повідомлялося, що у Міністерстві ветеранів запустили додатковий проєкт для підтримки бійців. Ветеранам надаватимуть виплати на спортзали та басейни.

Міноборони ЗСУ армія мобілізація війна в Україні військова форма

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