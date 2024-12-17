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На смену Шольцу может прийти Мерц — даст ли он ракеты Taurus

17 декабря 2024 01:27
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Фридрих Мерц, который может стать премьером, выступает за предоставление Украине ракет Taurus
Немецкий политик Фридрих Мерц. Фото: DPA
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Немецкий парламент выразил недоверие правительству социал-демократов во главе с канцлером Олафом Шольцом, потерявшим поддержку большинства депутатов после разногласий с партнерами по коалиции. На его замену прочат лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который известен жесткой позицией к России.

О возможном новом премьере ФРГ информирует BBC News.

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Кто такой Фридрих Мерц

Он был одним из ведущих деятелей оппозиции и соперником Ангелы Меркель в борьбе за лидерство в партии. В 69 лет у этого политика есть шанс достичь вершины немецкой политики: после февраля 2025 года он, вероятно, станет канцлером Германии.

Фридрих Мерц еще 35 лет назад стал депутатом Европарламента от ХДС, а затем и депутатом бундестага.

Как относится Мерц к войне в Украине

За последние два года Мерц, будучи в оппозиции, критиковал Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины и вместе с другими политиками требовал предоставления Украине ракет Taurus. Он заявлял, что на его месте он предоставил бы Украине эти ракеты после согласования действий с Британией и Францией и требования к России прекратить обстрелы украинской инфраструктуры.

Во время своего второго визита в Киев 9 декабря Мерц заверил президента Зеленского в неизменной поддержке Украины и предложил создать новый альянс крупнейших европейских союзников Украины или хотя бы контактную группу для выработки совместного видения будущего Украины.

Как и многие европейские политики, Фридрих Мерц заявляет о необходимости готовности Европы к изоляционистской политике Дональда Трампа и способности защитить себя от российской угрозы. В отличие от многих других, он обещает значительное увеличение военных расходов Германии, поскольку нынешний уровень в 2% от ВВП недостаточен; он предлагает довести его до 3%.

По словам Мерца, Россия вооружается такими темпами, что сможет напасть на страну НАТО в течение пяти-восьми лет. Германия и Запад ошиблись, решив, что Россия не нападет в Украину, и новая такая ошибка будет еще дороже.

Напомним, что социал-демократическая партия Германии исключила в своей предвыборной программе любую возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Таким образом партия полностью поддерживает позицию нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца.

Германия выделила Украине дополнительные 70 млн. евро. Эти средства пойдут на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.

Германия Олаф Шольц война в Украине Taurus Фридрих Мерц

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