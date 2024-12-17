Фрідріх Мерц, якого пророчать на посаду прем'єра, виступає за надання Україні ракет Taurus

Німецький політик Фрідріх Мерц. Фото: DPA

Німецький парламент висловив недовіру уряду соціал-демократів на чолі з канцлером Олафом Шольцом, який втратив підтримку більшості депутатів після розбіжностей із партнерами по коаліції. На його заміну пророчать лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, який відомий жорсткою позицією до Росії.

Про можливого нового прем'єра ФРН інформує BBC News.

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Хто такий Фрідріх Мерц

Він був одним із провідних діячів опозиції та суперником Ангели Меркель у боротьбі за лідерство в партії. У 69 років цей політик має шанс досягти вершини німецької політики: після лютого 2025 року він, ймовірно, стане канцлером Німеччини.

Фрідріх Мерц ще 35 років тому став депутатом Європарламенту від ХДС, а згодом і депутатом бундестагу.

Як ставиться Мерц до війни в Україні

За останні два роки Мерц, перебуваючи в опозиції, критикував Олафа Шольца за недостатню підтримку України та разом з іншими політиками вимагав надання Україні ракет Taurus. Він заявляв, що на його місці він надав би Україні ці ракети після узгодження дій з Британією та Францією та вимоги до Росії припинити обстріли української інфраструктури.

Під час свого другого візиту до Києва 9 грудня Мерц запевнив президента Зеленського в незмінній підтримці України та запропонував створити новий альянс найбільших європейських союзників України, або хоча б контактну групу, для вироблення спільного бачення майбутнього України.

Як і багато європейських політиків, Фрідріх Мерц заявляє про необхідність готовності Європи до ізоляціоністської політики Дональда Трампа та здатності захистити себе від російської загрози. На відміну від багатьох інших, він обіцяє значне збільшення військових витрат Німеччини, оскільки нинішній рівень у 2% від ВВП є недостатнім; він пропонує довести його до 3%.

За словами Мерца, Росія озброюється такими темпами, що зможе напасти на країну НАТО протягом п'яти-восьми років. Німеччина та Захід помилилися, вирішивши, що Росія не нападе в Україну, і нова така помилка буде ще дорожчою.

Нагадаємо, соціал-демократична партія Німеччини виключила у своїй передвиборчій програмі будь-яку можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Таким чином, партія повністю підтримує позицію нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Німеччина виділила Україні додаткові 70 млн євро. Ці кошти підуть на закупівлю малих теплоелектростанцій, котелень та іншого енергообладнання.