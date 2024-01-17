Пограничники задержали троих нарушителей, которые хотели незаконно попасть в Венгрию

Пограничники и задержанные нарушители. Фото: t.me/DPSUkr

Пограничники задержали нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Покинуть Украину они хотели вне пункта пропуска.

Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также:

Неудачный побег из Украины

В ГПСУ рассказали, что движение трех неизвестных зафиксировала камера видеонаблюдения. Ими оказались двое мужчин и женщина, которые хотели преодолеть заградительный забор.

"Во время задержания один из мужчин попытался убежать, однако его остановили и всех вместе доставили в пограничное подразделение", — говорится в сообщении.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще три схемы для уклонистов. Среди задержанных организаторов — дельцы, торговавшие статусом личности с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Также мы писали, что оперативники Львовского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Подозреваемые переправляли уклонистов под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

Добавим, трое украинцев пытались пересечь границу со Словакией. Они хотели перепрыгнуть заградительный забор.