Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Пограничники задержали троих нарушителей, которые хотели незаконно попасть в Венгрию arrow

Пограничники задержали троих нарушителей, которые хотели незаконно попасть в Венгрию

17 января 2024 14:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники задержали троих нарушителей, которые хотели незаконно попасть в Венгрию
Пограничники и задержанные нарушители. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники задержали нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Покинуть Украину они хотели вне пункта пропуска.

Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также:

Неудачный побег из Украины

В ГПСУ рассказали, что движение трех неизвестных зафиксировала камера видеонаблюдения. Ими оказались двое мужчин и женщина, которые хотели преодолеть заградительный забор.

"Во время задержания один из мужчин попытался убежать, однако его остановили и всех вместе доставили в пограничное подразделение", — говорится в сообщении.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

null
Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще три схемы для уклонистов. Среди задержанных организаторов — дельцы, торговавшие статусом личности с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Также мы писали, что оперативники Львовского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Подозреваемые переправляли уклонистов под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

Добавим, трое украинцев пытались пересечь границу со Словакией. Они хотели перепрыгнуть заградительный забор.

украинцы
Венгрия
Украина
пограничники
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме