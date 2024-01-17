Через лісові стежки та університети — СБУ викрили ще три схеми для ухилянтів

Затримання організатора схеми. Фото: СБУ

Служба безпеки викрили ще три схеми для ухилянтів. Серед затриманих організаторів — ділки, які торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Про це повідомили в СБУ.

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Схеми для ухилянтів на Закарпатті

Правоохоронці розповіли, що на Закарпатті викрили організаторів, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон, зокрема, до сусідньої країни ЄС "лісовими стежками".

Обшуки в організаторів схем. Фото: СБУ

Затримання організатора схеми. Фото: СБУ

Затримання організатора схеми. Фото: СБУ

Затримання організатора схеми. Фото: СБУ 1 / 4

"Ще в квітні минулого року правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон чотирьох "клієнтів"", — йдеться у повідомленні.

Виявляється, що до схеми також був причетний колишній "посадовоць-силовик".

На підставі зібраних доказів до суду направлено обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи із чотирьох осіб за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Шахрайські схеми на Запоріжжі

У Запорізькій області затримали ділка, який разом зі спільниками підробляв висновки лікарських обстежень своїх "клієнтів" щодо наявності у них тяжких діагнозів. Після цього МСЕК мав підтвердити наявність у них II чи III груп. Так, з військового обліку мали "списатись" 40 потенційних призовників, але СБУ запобігла цьому.

Крім того, у регіоні також затримали шахраїв, які за гроші обіцяли чоловікам "офіційне" працевлаштування за кордоном або ж "місце" в європейському виші. Це мало бути підставою для безперешкодного виїзду призовників за кордон.

"Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Після отримання завдатку імітували "підготовку пакета документів", хоча насправді виводили кошти через підставних осіб і обривали контакти. За оперативними даними, зловмисники діяли з грудня минулого року та за добу "працевлаштовували" до 10 осіб", — розповідають правоохоронці.

За всіма викритими фактами триває розслідування.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса, який незаконно намагався втекти з України. Температура води була крижаною, і ухилянт перебував у важкому стані.