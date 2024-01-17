Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Через лісові стежки та університети — СБУ викрили ще три схеми для ухилянтів arrow

Через лісові стежки та університети — СБУ викрили ще три схеми для ухилянтів

17 січня 2024 13:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Через лісові стежки та університети — СБУ викрили ще три схеми для ухилянтів
Затримання організатора схеми. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки викрили ще три схеми для ухилянтів. Серед затриманих організаторів — ділки, які торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів. 

Про це повідомили в СБУ

Читайте також:

Схеми для ухилянтів на Закарпатті

Правоохоронці розповіли, що на Закарпатті викрили організаторів, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон, зокрема, до сусідньої країни ЄС "лісовими стежками". 

  • Обшуки в організаторів схем. Фото: СБУ
  • Затримання організатора схеми. Фото: СБУ
  • Затримання організатора схеми. Фото: СБУ
  • Затримання організатора схеми. Фото: СБУ
1 / 4

"Ще в квітні минулого року правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон чотирьох "клієнтів"", — йдеться у повідомленні. 

Виявляється, що до схеми також був причетний колишній "посадовоць-силовик".

На підставі зібраних доказів до суду направлено обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи із чотирьох осіб за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Шахрайські схеми на Запоріжжі

У Запорізькій області затримали ділка, який разом зі спільниками підробляв висновки лікарських обстежень своїх "клієнтів" щодо наявності у них тяжких діагнозів. Після цього МСЕК мав підтвердити наявність у них II чи III груп. Так, з військового обліку мали "списатись" 40 потенційних призовників, але СБУ запобігла цьому. 

Крім того, у регіоні також затримали шахраїв, які за гроші обіцяли чоловікам "офіційне" працевлаштування за кордоном або ж "місце" в європейському виші. Це мало бути підставою для безперешкодного виїзду призовників за кордон. 

"Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Після отримання завдатку імітували "підготовку пакета документів", хоча насправді виводили кошти через підставних осіб і обривали контакти. За оперативними даними, зловмисники діяли з грудня минулого року та за добу "працевлаштовували" до 10 осіб", — розповідають правоохоронці. 

За всіма викритими фактами триває розслідування.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса, який незаконно намагався втекти з України. Температура води була крижаною, і ухилянт перебував у важкому стані. 

СБУ
кордон
війна в Україні
військовозобов'язані
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі