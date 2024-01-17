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Через лесные тропы и университеты — СБУ разоблачили еще три схемы для уклонистов

17 января 2024 13:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Через лесные тропы и университеты — СБУ разоблачили еще три схемы для уклонистов
Задержание организатора схемы. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности разоблачила еще три схемы для уклонистов. Среди задержанных организаторов — дельцы, торговавшие статусом личности с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что в Закарпатье разоблачили организаторов, которые переправляли мужчин призывного возраста за границу, в частности, в соседнюю страну ЕС "лесными тропами".

  • Обыски у организаторов схем. Фото: СБУ
  • Задержание организатора схемы. Фото: СБУ
  • Задержание организатора схемы. Фото: СБУ
  • Задержание организатора схемы. Фото: СБУ
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"Еще в апреле прошлого года правоохранители задержали организатора схемы и двух его подельников, жителей Тячевского района, на попытке переправить за границу четырех "клиентов"", — говорится в сообщении.

Оказывается, что к схеме также был причастен бывший "чиновник-силовик".

На основании собранных доказательств в суд направлен обвинительный акт по организованной преступной группе из четырех человек за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Мошеннические схемы в Запорожской области

В Запорожской области задержали дельца, который вместе с сообщниками подделывал выводы врачебных обследований своих "клиентов" о наличии у них тяжелых диагнозов. После этого МСЭК должен был подтвердить наличие у них II или III групп. Так, с военного учету должны были "списаться" 40 потенциальных призывников, но СБУ предотвратила это.

Кроме того, в регионе также задержали мошенников, которые за деньги обещали мужчинам "официальное" трудоустройство за границей или "место" в европейском вузе. Это должно быть основанием для беспрепятственного выезда призывников за границу.

"Клиентов искали через объявления в интернете. После получения задатка имитировали "подготовку пакета документов", хотя на самом деле выводили средства через подставных лиц и обрывали контакты. По оперативным данным, злоумышленники действовали с декабря прошлого года и за сутки "трудоустраивали" до 10 человек", — Рассказывают правоохранители.

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного мужчину из реки Тиса, который незаконно пытался сбежать из Украины. Температура воды была ледяной, и уклонист находился в тяжелом состоянии.

СБУ
граница
война в Украине
военнообязанные
уклонисты

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