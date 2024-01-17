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Прикордонники затримали трьох порушників, які хотіли незаконно потрапити до Угорщини

17 січня 2024 14:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники затримали трьох порушників, які хотіли незаконно потрапити до Угорщини
Прикордонники та затримані порушники. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники затримали порушників, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини. Покинути Україну вони хотіли поза пунктом пропуску.

Про це повідомляє ДПСУ.

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У ДПСУ розповіли, що рух трьох невідомих людей зафіксувала камера відеоспостереження. Ними виявилися двоє чоловіків та жінка, які хотіли подолати загороджувальний паркан.

"Під час затримання один з чоловіків спробував втекти, однак його зупинили й усіх разом доставили до прикордонного підрозділу", — йдеться у повідомленні.

Порушників притягнуть до адміністративної відповідальності.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще три схеми для ухилянтів. Серед затриманих організаторів — ділки, які торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів. 

Також ми писали, що оперативники Львівського прикордонного загону спільно з поліцією викрили організовану злочинну групу, яка налагодила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Підозрювані переправляли ухилянтів під виглядом водіїв, які виконують перевезення пасажирів.

Додамо, троє українців намагалися перетнути кордон зі Словаччиною. Вони хотіли перестрибнути загороджувальний паркан.

українці
Угорщина
Україна
прикордонники
ДПСУ

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