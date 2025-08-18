Пограничники уничтожили технику и сотни дронов оккупантов за неделю

Уничтожена техника российских оккупантов. Фото: "Укринформ"

Пограничники эффектно уничтожают российских оккупантов и их технику. Они назвали количество в течение одной недели.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в понедельник, 18 августа.

Удары по оккупантам

В течение 11-17 августа пограничники уничтожили два танка, одну боевую бронированную машину и 33 единицы артиллерии. Кроме того, они успешно приземлили шесть ударных беспилотников типа Shahed.

Среди других ударов пограничников за неделю:

15 складов БК и ГСМ;

115 средств связи, комплексы наблюдения и РЭБ;

631 позиция и укрытия оккупантов;

138 автомобильной и спецтехники;

549 беспилотников тактического уровня;

четыре моста и маломерные плавсредства.

Боевая работа пограничников 11-17 августа. Фото: ГПСУ

Напомним, на Харьковщине воины подразделения "Феникс" ГПСУ взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона.

Ранее пограничники показали, как наносят удары по логистике захватчиков на Харьковском направлении.