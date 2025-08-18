Пограничники уничтожили технику и сотни дронов оккупантов за неделю

Пограничники успешно уничтожают технику РФ — количество за неделю
Пограничники эффектно уничтожают российских оккупантов и их технику. Они назвали количество в течение одной недели.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в понедельник, 18 августа.
Удары по оккупантам
В течение 11-17 августа пограничники уничтожили два танка, одну боевую бронированную машину и 33 единицы артиллерии. Кроме того, они успешно приземлили шесть ударных беспилотников типа Shahed.
Среди других ударов пограничников за неделю:
- 15 складов БК и ГСМ;
- 115 средств связи, комплексы наблюдения и РЭБ;
- 631 позиция и укрытия оккупантов;
- 138 автомобильной и спецтехники;
- 549 беспилотников тактического уровня;
- четыре моста и маломерные плавсредства.
Напомним, на Харьковщине воины подразделения "Феникс" ГПСУ взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона.
Ранее пограничники показали, как наносят удары по логистике захватчиков на Харьковском направлении.
