Пограничники успешно уничтожают технику РФ — количество за неделю

Пограничники успешно уничтожают технику РФ — количество за неделю

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 12:10
Пограничники уничтожили технику и сотни дронов оккупантов за неделю
Уничтожена техника российских оккупантов. Фото: "Укринформ"

Пограничники эффектно уничтожают российских оккупантов и их технику. Они назвали количество в течение одной недели.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в понедельник, 18 августа.

Удары по оккупантам

В течение 11-17 августа пограничники уничтожили два танка, одну боевую бронированную машину и 33 единицы артиллерии. Кроме того, они успешно приземлили шесть ударных беспилотников типа Shahed.

Среди других ударов пограничников за неделю:

  • 15 складов БК и ГСМ;
  • 115 средств связи, комплексы наблюдения и РЭБ;
  • 631 позиция и укрытия оккупантов;
  • 138 автомобильной и спецтехники;
  • 549 беспилотников тактического уровня;
  • четыре моста и маломерные плавсредства.
Бойова робота прикордонників за тиждень
Боевая работа пограничников 11-17 августа. Фото: ГПСУ

Напомним, на Харьковщине воины подразделения "Феникс" ГПСУ взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона.

Ранее пограничники показали, как наносят удары по логистике захватчиков на Харьковском направлении.

война Украина пограничники военная техника оккупанты ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
