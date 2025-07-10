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Головна Армія "Фенікси" розповіли і показали, як взяли в полон вояк РФ — відео

"Фенікси" розповіли і показали, як взяли в полон вояк РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 22:18
Прикордонники з підрозділу "Фенікс" взяли в полон двох окупантів за допомогою дрона — відео
Російські окупанти підняли білі прапори. Фото: кадр з відео

На Куп’янському напрямку бійці підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби (ДПСУ) за допомогою дрона взяли в полон двох російських військових. Окупантам скинули з безпілотника пляшку води із запискою "Ідіть за дроном".

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ у четвер, 10 липня.

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Військові розповідають, що після атаки позицій росіян — окупанти підняли саморобний білий прапор.

Пілоти дрона вирішили скористатися моментом: скинули з безпілотника пляшку води із запискою "Ідіть за дроном". Полонені виконали інструкцію — пішли за дроном просто до українських позицій.

На шляху їх намагалися ліквідувати свої ж — російський дрон атакував колишніх товаришів, і один із них зазнав поранення. Проте українські воїни встигли надати йому допомогу та евакуювати обох.

Раніше ми писали, що на Вовчанському напрямку бійці бригади ДПСУ "Форпост" захопили в полон російського військовослужбовця зі складу штурмових підрозділів.

Також ми повідомляли, що на Харківському напрямку українські прикордонники руйнують логістику російських окупантів.

прикордонники Харківська область полонені Куп'янськ війна в Україні безпілотник
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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